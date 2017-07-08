Muğla- Marmaris'te Darbe Gecesi Yaşananlar O Belgeselde

Marmaris'te darbe gecesi yaşananlar o belgeselde



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde kaldığı otele yönelik darbeci askerlerin saldırısını konu alan '15 Temmuz/İhanet ve Direniş/ Marmaris' adlı belgeselin galası yapıldı.



Darbe girişimi gecesini anlatan, Marmaris'te görev yapan gazeteci Kenan Gürbüz'ün yönetmenliğini yaptığı ikinci belgeseli '15 Temmuz/ İhanet ve Direniş/Marmaris'in galası, Muğla Barosu Toplantı Salonunda yapıldı. Belgeselde ilk defa birçok yeni görüntü ve ses kaydı yer aldı. Galaya katılanların pür dikkat izlediği belgeselde, vatandaşların 112 Acil Yardım ihbar hattına yaptıkları ihbarların ses kayıtları duyuldu. İlk ihbar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelde görevli bir personel tarafından saat 03.16'da gerçekleşti. Ardından otelin çevresindeki evlerde yaşayan vatandaşlar tarafından yapılan, helikopterlerden otele yoğun ateş açıldığına dair ihbarlar izleyicilere sunuldu. Yine ilk kez yayınlanan görüntülerde, polisler tarafından vurulan ve helikopterle Bodrum'daki Imsık Askeri Havaalanına götürülen, saldırı timindeki yüzbaşı için ambulans talep edilmesi de yer aldı.



Görüntülerde en çok dikkat çeken, sahil güvenlik ekiplerinin telsiz aracılığıyla aldıkları talimat oldu. Net olarak duyulan, görevli personel arasında geçen telsiz konuşmasında, "Kara üzerindekilere ateş etmeyeceğiz. Deniz üzerindekilere ateş edeceğiz. Ateş emri verirse grup komutanı" talimatı net olarak duyuldu.



Gösterim sonunda konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek, Türk halkının 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimini bozguna uğrattığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde milletin hain darbe girişiminin demokrasi zaferine dönüştürüldüğünü belirten Vali Civelek, "Cumhurbaşkanımızın Marmaris'ten tarihe geçen çağrısıyla 79 milyon tek yürek oldu. Bir olduk, beraber olduk. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında kenetlendik. Ölümü göze alarak geleceğimize sahip çıktık" dedi.



Civelek, 15 Temmuz'un şanlı bir diriliş destanı olduğunu vurguladı. O gecenin, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ikinci bir zafer destanı olduğunu söyleyen Vali Civelek, "Ülkemiz, milletimiz, bayrağımız ve vatanımız için 15 Temmuz gecesi şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Gönüllerimizde efsaneleşen tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.



Vali Civelek, konuşmasının ardından 15 Temmuz'da Marmaris'te şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker ve babası Mehmet Eker'in ellerini öperek plaket takdim etti. Civelek, belgeselin yönetmeni Kenan Gürbüz'e de plaket verdi.