MUĞLA 'Kesin korunacak alan' Küdür'de, denize akıtılan kirli suya görüntülü tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MUĞLA 'Kesin korunacak alan' Küdür'de, denize akıtılan kirli suya görüntülü tepki

'Kesin korunacak alan' Küdür'de, denize akıtılan kirli suya görüntülü tepkiMUĞLA'nın Bodrum ilçesi Küdür Yarımadası'ndaki atık su arıtma tesisindeki pis suların arıtılmadan denize bırakıldığı öne sürüldü.

24.08.2020 17:02 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:08

'Kesin korunacak alan' Küdür'de, denize akıtılan kirli suya görüntülü tepki

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Küdür Yarımadası'ndaki atık su arıtma tesisindeki pis suların arıtılmadan denize bırakıldığı öne sürüldü. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Küdür Koyu'nda denize akıtılan pis suları kendisi görüntüleyip, basın mensupları ile paylaşarak, "CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi bu rezilliğe, bu vurdumduymazlığa derhal son vermeli" dedi.

Yalıkavak Mahallesi, Küdür mevkisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen arıtma tesisinden evsel atık suların denize bırakıldığı belirlendi. Arıtma tesisinden salınan atık suların tepeden aşağı inerek Küdür Koyu'nda denize karıştığı tespit edildi. Koyu renkli, köpüklü pis suların kötü kokuyla birlikte denizi de kirlettiği görüldü. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, sabah arıtma tesisinden Küdür Koyu'nda denize salınan tonlarca atık suyu bizzat tespit edip, görüntüledi. Çektiği fotoğraf ve görüntüleri basın mensupları ile paylaşan Gökmen, "Bir Bodrumlu olarak bu görüntüleri gözlerim yaşlı, içim kan ağlayarak çektim. Belediyenin nasıl bu kadar duyarsız olabileceğine anlam veremiyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN ETTİ

Gökmen şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Küdür'ü 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan etmişti. Böyle mi koruyacağız? Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 1 kilometre ötedeki arıtma tesisinden deşarj edilen su, olduğu gibi, arıtılmadan denize bırakılıyor. Nasıl bir pis koku yayıldığını anlatamam. Bu durum hangi akla, vicdana sığar? Bu görüntülere yıllardır içimiz kan ağlayarak şahit oluyoruz. İnanın göz yaşlarımı tutamıyorum. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi bu rezilliğe, bu vurdum duymazlığa derhal son vermeli. Yapamıyorlarsa bıraksınlar AK Parti olarak biz yapalım. Denizimizi, doğamızı böyle katletmek hangi vicdana sığar? Bu işin sorumlusu kimse derhal göreve çağırıyorum. Bizler de her an takipçisi olacağız" dedi.

MUĞLA 'Kesin korunacak alan' Küdür'de, denize akıtılan kirli suya görüntülü tepki

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim Güncel
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı 3. Sayfa
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı 3. Sayfa
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Güncel
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor Medya
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor
Rus milyarderin 400 milyon dolarlık yatı Bodrum'a demir attı Ekonomi
Rus milyarderin 400 milyon dolarlık yatı Bodrum'a demir attı
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı
Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı
Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
'Gülümse her şey güzel olacak' diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor
Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü tutuklandı
Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü tutuklandı
Kuzey Kore lideri Kim'in komada olduğu iddiasını güçlendiren adım
Kuzey Kore lideri Kim'in komada olduğu iddiasını güçlendiren adım
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz
İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Annesini eve kapatıp satırla rehin alan gence polis operasyonu
Annesini eve kapatıp satırla rehin alan gence polis operasyonu
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi
Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Cem Yılmaz Onur Saylak Selami Şahin
Spor Erol Bulut Fatih Terim Eddie Newton Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Adana Kozan Bursa
Şu an buradasınız: MUĞLA 'Kesin korunacak alan' Küdür'de, denize akıtılan kirli suya görüntülü tepki - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 17:19:33. #1.15#
title