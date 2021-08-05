Muğla Kavaklıdere'deki yangında 4'üncü gün; alevler Menteşe ilçesine ilerliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla Kavaklıdere'deki yangında 4'üncü gün; alevler Menteşe ilçesine ilerliyor

Muğla Kavaklıdere'deki yangında 4'üncü gün; alevler Menteşe ilçesine ilerliyor
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde çıkıp, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde çıkıp, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının Muğla'nın Menteşe ilçesindeki mahallere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin kırsal Başalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan 2 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayılıp, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçradı. Bölgeye sevk edilen 2 uçak ve 4 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz, su tankerleri, orman işçisi ve itfaiye ekipleriyle de karadan yangınlara müdahale edildi. Söndürme çalışmaları aralıksız sürerken, Kavaklıdere ilçesinin tahliye edilen Ortaköy Mahallesi'nde 2 ev, Nebiler Mahallesi'nde ise 1 ev yandı. Alevler, dün akşam saatlerinde de ilçenin Menteşe Mahallesi'ndeki evlere ulaştı. Tahliye edilen mahallede 5 ev zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle yön değiştiren alevler, Kavaklıdere'nin Çamlıbel ve Çatak mahalleleri ile Göktepe Dağı'na sıçradı.

Alevler Muğla'nın Menteşe ilçesine 8 kilometre kadar yaklaşması üzerine Menteşe Kaymakamlığı koordinasyonunda kriz masası oluşturuldu. Alınan kararla ilçenin Kozağaç ve Şenyayla mahallelerinin tahliyesine karar verildi. Alevlerin yerleşim yerlerine girmesini engellemek amacıyla Kozağaç, İkizce ve Salihpaşalar mahalleleri çevresindeki ağaçlar kesildi.

Bölgede, Valilik, Kızılay ve belediye ekipleri tarafından yardım koordinasyon merkezi oluşturuldu.


Muğla Kavaklıdere'deki yangında 4'üncü gün; alevler Menteşe ilçesine ilerliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

Son Dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi! İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı tespit edildi
Son Dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi! İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı tespit edildi
Termik santrale yangın sıçrayan Ören'de beldeye girişler yasaklandı
Termik santrale yangın sıçrayan Ören'de beldeye girişler yasaklandı
Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler
Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Tanju Özcan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Haluk Levent Gülben Ergen Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Caner Erkin Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla Kavaklıdere'deki yangında 4'üncü gün; alevler Menteşe ilçesine ilerliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 10:34:37. #1.16#

title