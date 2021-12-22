Muğla'daki 15 Temmuz şehitlerine vefa

MUĞLA (İHA) - 15 Temmuz FETÖ terör örgütü kalkışması sonucu Muğla'da şehit düşen polis memuru Mehmet Çetin ve Nedip Cengiz Eker'in portreleri, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencileri tarafından portreleri yapılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünde seğrilendi. Cumhurbaşkanlığının himayelerinde her yıl tertip edilen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri' kapsamında, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince resmedilen şehit polis memurları Mehmet Çetin ve Nedip Cengiz Eker'in portreleri, ailelerine hediye edilmek üzere önce İL Milli Eğitim Müdürlüğünde sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın katılımlarıyla gerçekleşen sergide Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri yer aldı. İl Müdürü Emre Çay, şehitlerin portrelerini resmederek projeye katkı sunan Ayşegül Ayan ve Açelya Tokat'ı tebrik ederek öğretmenlerine emeklerinden dolayı teşekkür etti. Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Yılsonuna kadar sergilenecek olan eserlerin şehit ailelerine takdim edileceğini, çok anlamlı, kalıcı ve güzel bir hediye olacağını söyledi. - MUĞLA