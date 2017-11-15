Muğla'da Yürütülen Fetö Soruşturmaları

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Muğla'da FETÖ'nün darbe teşebbüsünün ardından çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Hakkında dava açılan şüpheli sayısı bin 190 olup 346 dosyaya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. 102 dosyada ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olup mahkemelere açılan 572 iddianameden 149'unun kararı çıkmıştır. Halihazırda FETÖ/PDY ve darbeye teşebbüs soruşturma ve kovuşturmaları kapsamında 387 kişi tutuklu bulunmaktadır." dedi.



Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz, yazılı açıklamasında, son günlerde bazı basın yayın organları ile birtakım sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyunu yanıltıcı, provoke edici ve yürütülen soruşturmalara yönelik çelişki yaratacak paylaşımlar yapıldığını, bu paylaşımlarda bazı FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şahıslar hakkında işlem yapılmadığı, bunların korunarak bazılarının ise keyfi biçimde serbest bırakıldığı şeklinde gerçek dışı ithamlar bulunduğunu bildirdi.



Bu kişiler tarafından aynı şekilde algı operasyonları yürütüldüğünü belirten Yavuz, buna bazı kişi ve kuruluşların da alet edildiğini ifade etti.



Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yaşadığı alçakça, haince ve kural tanımaz saldırıya rağmen hukuka ve insan haklarına saygılı, somut delillerle hareket eden kin ve düşmanlıkla işlem yapmayan, siyasi ve politik hiçbir baskı altına girmeyen ve sadece milletin emrinde olan bir yargı teşkilatına sahip olduğunu kaydetti.



Anayasal düzeni değiştirmeye çalışan darbeciler ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik Muğla ve ilçelerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen adli soruşturmaların hızlı, şeffaf, hukuka ve adalete uygun bir şekilde devam ettiğini aktaran Yavuz, gerçek dışı ithamları kendine ilke edinen ve kullanıcısı belli olmayan birtakım sosyal medya hesaplarının kimlere ve neye hizmet ettiğinin belli olduğunu belirtti.



"Elindeki bilgiyi yargıyla paylaşmamak, devlete yapılan en büyük ihanettir"



Bildiklerini iddia ettikleri konuları dile getirmek için ismini, cismini, fiili varlığını gizlemeyi tercih eden bu kişilerin hala medet umdukları FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne sadakat gösterisi yapmak uğruna gerçekleri saptırıp bu uğurda ilgisiz kişileri hedef gösterip toplumu yanıltmaya çalıştıklarını ifade eden Yavuz, açıklamasına şöyle devam etti:



"Bu kişiler sözde FETÖ karşıtı gibi durup özünde bu terör örgütüne bağlı kalmaya devam etmektedir. Sosyal medyada gerçek dışı yorumlarla etki yaratacağını düşünenler birilerinin kuklası ve piyonu olmuş ve hayatını böyle sürdürmeye mahkum aciz kişilerdir. Türkiye Cumhuriyeti yargı teşkilatı sadece hukukun terazisine bağlı olup milletin emrindedir ve sadece millete hesap vermekle yükümlüdür. Delillerle işlem yapar, kin ve garez ile hareket etmez. Elinde bilgisi ve belgesi olanların müracaat edeceği tek yer Türk yargısıdır. Sosyal medya hesapları üzerinden isimsiz, imzasız yorum ve haberlerle iş ve işlem yapılmasını beklemek beyhude bir bekleyiştir. Mesnetsiz girişimlerle sadece sosyal medya hesapları üzerinden yorum yapmak, elindeki bilgiyi yargıyla paylaşmamak, devlete yapılan en büyük ihanettir. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne edilen bir hizmettir."



- FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları



Başsavcı Yavuz, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Muğla'da 15 Temmuz 2016 ile 15 Kasım 2017 tarihleri arasında 3 bin 86 soruşturma dosyasında işlem yapıldığını, işlem yapılan şüpheli sayısının ise 2 bin 658 olduğunu ifade etti.



Bu dosyalardan 572 soruşturma dosyasında iddianame ile mahkemelere kamu davası açıldığını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:



"Hakkında dava açılan şüpheli sayısı bin 190 olup 346 dosyaya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. 102 dosyada ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olup mahkemelere açılan 572 iddianameden 149'unun kararı çıkmıştır. Halihazırda FETÖ/PDY ve darbeye teşebbüs soruşturma ve kovuşturmaları kapsamında 387 kişi tutuklu bulunmaktadır. Konuyla ilgili sadece Cumhuriyet Başsavcılığımızın resmi açıklamaları dikkate alınıp kamuoyunda ortaya çıkan asılsız söylemlere itibar edilmemesi, hem soruşturma ve yargılamaların selameti açısından hem de halkımızın yanlış bilgi sahibi olmaması açısından önem arz etmektedir."