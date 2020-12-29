Muğla'da yılbaşı süslemeleri turistlerden ilgi görüyor
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Muğla'da yılbaşı süslemeleri turistlerden ilgi görüyor

29.12.2020 22:21 | Son Güncelleme: 29.12.2020 22:24
Muğla'da yılbaşı süslemeleri turistlerden ilgi görüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yılbaşı ışıklandırmaları sokağa çıkma kısıtlaması öncesi turistlerden ilgi görüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yılbaşı ışıklandırmaları sokağa çıkma kısıtlaması öncesi turistlerden ilgi görüyor.

Bodrum Belediye Meydanı, yılbaşı hazırlıkları kapsamında ay yıldız, çam ağacı, geyik ve hediye paketi gibi süslerle donatıldı.

Alanın rengarenk süslendiğini gören turistler, görsel şölen sunan ışıklandırmalarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Ailesiyle İzmir'den gelin Hüseyin Soyören, AA muhabirine, ailesiyle Kovid-19 tedbirleri kapsamında kenti gezdiklerini söyledi.

Alanda yapılan ışıklı süslemeyi görünce fotoğraf çektirdiklerini belirten Soyören, "Yeni yılda inşallah koronavirüsten kurtulmak isteriz. Ülkemiz ve herkes için sağlıklı bir yıl dileriz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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