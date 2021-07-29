Muğla alevlere teslim oldu... Bir yangın da Milas'ta çıktı
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Muğla alevlere teslim oldu... Bir yangın da Milas'ta çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla alevlere teslim oldu.

Muğla alevlere teslim oldu... Bir yangın da Milas'ta çıktı

MUĞLA - Muğla'da öğlen saatlerinde Marmaris'te başlayan orman yanıngının ardından ilin değişik ilçelerinde 4 ayrı noktada daha yangın meydana geldi. Adeta alevlere teslim olan Muğla ilinde Marmaris, Bodrum, Köyceğiz ve Dalaman'daki yangınların ardından bir yağın da Milas'te meydana geldi. Söndürme ekiplerine vatandaşlar da yoğun destek veriyor.

Söke Milas Karayolu Milas girişinde ormanlık arazide başlayan yangın bahçe evlerini de sardı. Birden fazla yangının meydana geldiği ilçede itfaiye ekipleri kısıtlı imkanlarla yangına müdahale etmeye çalıştı. İtfaiyenin yardımına ise yoldan geçen vatandaşlar ve emniyet mensubu polis ve bekçiler koştu.

Aydınlıkevler Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde saat 17: 00 sıralarında başlayan yangın ormanlık araziye sıçramasıyla ortalık bir anda alevlere teslim oldu. Yol kenarındaki evleri saran alevler ormanlık alanda onlarca metre yükseldi.

Evler vatandaşların yardımıyla tahliye edilirken hane sahipleri yangını kenardan çaresizce göz yaşları içinde seyretti. İtfaiye ekipleri Milas Kuyucak Mahallesinde başlayan yangın nedeniyle bölgede müdahalede olunca yangına ilk etapta tek araç müdahale etti. Personelin zorlu mücadelesine ise yoldan geçen araçlar ve bölgede yaşayanlar yetişti.

Evleri kurtarmak adına uzun mücadele verilirken yangın büyüyerek alanı sarmaya devam ediyor. Yangının yol kenarında devam etmesi ve müdahale ekipleri nedeniyle yol tek taraflı trafiğe kapatılarak tek şeritten verilmeye başlandı. Uzun kuyruklar oluşan bölgeye trafik ekiplerinin yanı sıra kolluk kuvvetleri takviye edildi.

Yangını kontrol altına almak için müdahaleler devam ediyor.

Muğla alevlere teslim oldu... Bir yangın da Milas'ta çıktı
Muğla alevlere teslim oldu... Bir yangın da Milas'ta çıktı
Muğla alevlere teslim oldu... Bir yangın da Milas'ta çıktı
Muğla alevlere teslim oldu... Bir yangın da Milas'ta çıktı
Muğla alevlere teslim oldu... Bir yangın da Milas'ta çıktı
Muğla alevlere teslim oldu... Bir yangın da Milas'ta çıktı
Muğla alevlere teslim oldu... Bir yangın da Milas'ta çıktı
Muğla alevlere teslim oldu... Bir yangın da Milas'ta çıktı
Muğla alevlere teslim oldu... Bir yangın da Milas'ta çıktı
Muğla alevlere teslim oldu... Bir yangın da Milas'ta çıktı
Muğla alevlere teslim oldu... Bir yangın da Milas'ta çıktı
Muğla alevlere teslim oldu... Bir yangın da Milas'ta çıktı
Muğla alevlere teslim oldu... Bir yangın da Milas'ta çıktı
Muğla alevlere teslim oldu... Bir yangın da Milas'ta çıktı
Muğla alevlere teslim oldu... Bir yangın da Milas'ta çıktı
Muğla alevlere teslim oldu... Bir yangın da Milas'ta çıktı
Muğla alevlere teslim oldu... Bir yangın da Milas'ta çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oktay Çayırlı

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