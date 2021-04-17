Muğla'da düştüğü derede ayağı kırılan çocuk hastaneye kaldırıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde oynadığı derede ayağı kırılan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde oynadığı derede ayağı kırılan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Karaçulha Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde Murt Deresi'nde oynadığı sırada düşen Kağan K'nin (11) ayağı kırılırdı.
Ailesinin yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan çocuk, sedyeye alınarak itfaiye tarafından dereden çıkarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır