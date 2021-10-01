Muğla'da cinsel saldırı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Muğla'da cinsel saldırı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'da cinsel saldırı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı.

Karaçulha Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibinden yardım isteyen P.A'nın (23), cinsel istismara uğradığı ve bir kişi tarafından para karşılığı fuhşa zorlandığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Yüzde 50 zihinsel engelli olduğu belirlenen P.A'ya cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen U.S, E.A.K, S.S.Ç, T.K. ve R.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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