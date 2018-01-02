Muğla'da CHP'li Milletvekili Aldan Hakkında Suç Duyurusu

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve 13 ilçe başkanı, katıldığı bir radyo programında 696 sayılı KHK'ye ilişkin sözleri nedeniyle, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında suç duyurusunda bulundu.



Muğla Adliyesine gelen Mete ve 13 ilçe başkanı, Aldan hakkında "şehitlerin hatıralarına ve gazilere hakaret" iddiasını içeren suç duyurusu dilekçesini Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.



Mete, dilekçeyi teslim etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi ve devamındaki demokrasi nöbetlerinde meydanlarda vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkanların parti ayrımı gözetmeksizin meydanlarda olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın misafir olarak bulunduğu Marmaris'in, Türkiye'de direniş ateşinin yakıldığı ilk yer olduğunu belirten Mete, "Biz bu anlamda haklı bir gururu yaşıyorken bir Muğla milletvekilinin bu gururu yerle yeksan edecek şekilde açıklama yapması maalesef bizleri derinden yaraladı." dedi.



15 Temmuz destanına imza atanın tüm Türk halkı olduğunu vurgulayan Mete, "Her türlü siyasi görüşten olan insanlar o gün sokaklara inerek halkın iradesine sahip çıkmıştır. Yapılan hakaret sadece bir CHP'linin AK Partiliye yaptığı hakaret değildir. CHP'li bir milletvekilinin tüm Türk halkına yaptığı bir hakarettir. Bu nedenle ülkemizin bir çok yerinden hem vatandaşlar bireysel olarak hem de sivil toplum kuruluşları suç duyurusunda bulunuyor." diye konuştu.



Mete, 13 ilçe başkanı ile birlikte suç duyurusunda bulunduklarını, 2 milletvekili ve MKYK üyelerinin de Ankara'da suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.



Aldan, geçen yılın aralık ayında konuk olduğu bir radyo programında, 696 sayılı KHK'nin 121'inci maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.