Muğla'da artan sıcaklarla birlikte alevler yeniden yükseliyor
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Muğla'da artan sıcaklarla birlikte alevler yeniden yükseliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'da artan sıcaklarla birlikte alevler yeniden yükseliyor Azeri ekipler, canla başla mücadele veriyor Muğla'da 6 gündür devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, bugün daha da artan sıcakla birlikte pek çok bölgede alevler yeniden yükselmeye başladı.

Muğla'da artan sıcaklarla birlikte alevler yeniden yükseliyor

Azeri ekipler, canla başla mücadele veriyor

MUĞLA - Muğla'da 6 gündür devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, bugün daha da artan sıcakla birlikte pek çok bölgede alevler yeniden yükselmeye başladı.

Marmaris Orhaniye Bölgesi'nde alevler bir anda yeniden yükselerek çevreye ve yerleşim birimlerine doğru ilerlemeye başladı. Öte yandan Milas Ören Türküevi civarında da 50 dereceye yaklaşan sıcaklarla birlikte kontrol altındaki bölgelerin yakınından da dumanla alevler yeniden ormanı sardı.

İki gün önce yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Azerbaycan'dan gelen ekipler de canla başla söndürme çalışmalarına destek veriyor. Şu an itibariyle, Bodrum-Milas-Kavaklıdere, Marmaris, Seydikemer ilçelerindeki yangınlar aşırı sıcaklarla birlikte yeniden başladı.

Muğla'da artan sıcaklarla birlikte alevler yeniden yükseliyor
Muğla'da artan sıcaklarla birlikte alevler yeniden yükseliyor
Muğla'da artan sıcaklarla birlikte alevler yeniden yükseliyor
Muğla'da artan sıcaklarla birlikte alevler yeniden yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç

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