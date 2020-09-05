Muğla'da Ak Parti kongreleri Menteşe ile başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla'da Ak Parti kongreleri Menteşe ile başladı

Korona virüs tedbirleri nedeniyle ertelenen Ak Parti kongreleri Menteşe İlçe Kongresi ile başladı.

Muğla'da Ak Parti kongreleri Menteşe ile başladı
05.09.2020 13:42 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:47

Korona virüs tedbirleri nedeniyle ertelenen Ak Parti kongreleri Menteşe İlçe Kongresi ile başladı. Geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde Ak Parti Menteşe ilçe Başkanlığı görevine atanan Eray Çiçek, Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 7. Menteşe İlçe Kongresi'nde tek liste ile gidilen seçimde bu kez sandıktan çıktı.

Pandemi nedeniyle sadece delegelerin katıldığı ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilen kongrede konuşan Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, "Eylül ayı içinde kongrelerimizi bitireceğiz. Sadece delege arkadaşlarımızı kongreye davet ettik. Eski il ya da ilçe başkanı tabiri yanlıştır. Çünkü bu davada hizmet etmenin makamla alakası yoktur. Bizler de gelip geçiciyiz. Bu şuur altında hizmet ediyoruz. 2001 yılında yolculuğuna başlayan partimiz tüm seçimlerde birinci parti oldu. Muğla'da maalesef bu başarı ortalamasını yakalayamadık. 2019'da başarılı olacağız dediğimizde bize inanmadılar. 2019 yılındaki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak 7 belediye alma başarısını elde ettik. İnanırsanız başarırsınız. Önümüzdeki yerel seçimde Büyükşehiri alacağız" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından tek liste ile gidilen seçimde Eray Çiçek Ak Parti Menteşe İlçe Başkanı seçilerek güven tazeledi.

Ak Parti Menteşe İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Ahmet Üğe, Ahmet Zeybek, Alperen Üzer, Beralp Bilgihan, Binnaz Uyanık, Cansu Mertoğlu, Cemil Demirtaş, Coşkun Akyol, Erdal Çelebi, Esat Kanal, Gökhan Çapar, Günnur Koçar, Halil İbrahim Yüksel, Haydar Bedel, İrem Batıbeki, İsmail Şimşek, Mustafa Algan, Mustafa Çulha, Osman Öztürk, Öner Altaş, Öznur Genek, Ramazan Ertel, Saadettin Hergün, Serap Kanmaz, Sertaç Soğancı, Talat Atasoy, Yasemin Çoban, Yaşar Köroğlu, Zeynep İlhan. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Faik Öztrak Muharrem İnce Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Fatma Girik Deniz Akkaya Tuna Kiremitçi
Spor Erol Bulut Erkan Kamat Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Ankara Sakarya Antalya
Şu an buradasınız: Muğla'da Ak Parti kongreleri Menteşe ile başladı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 14:14:04. #1.15#
title