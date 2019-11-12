Muğla'da AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

12.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:38

AK Parti Muğla İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonunda düzenlenen toplantıda, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Partililer, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amaçlı asker selamı verdi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözünü hatırlattı.

Atatürkçü olmanın ona bağlı kalmak, onunla ilgili methiyeler düzmekten öte bir anlamının olduğunun Atatürk'ün bu sözünde görüldüğüne işaret eden Mete, "Atatürkçülük, Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmak için çalışmak demektir. Dolayısıyla bunu en güzel yapan da AK Parti'dir." diye konuştu.

Partisinin kongre sürecine ilişkin de bilgi veren Mete, 7 Eylül'de başlayan kongre takviminin, 29 Kasım'da delege seçimleriyle devam edeceğini, bu sürecin 15 Aralık'a kadar süreceğini bildirdi.

- Muğla Büyükşehir Belediyesine su zammı eleştirisi

Mete, konuşmasında Muğla'daki su zamlarını da eleştirerek şöyle konuştu:

"Siz suya neden zam yaptınız? 2019'a geldiğimizde 1.48 olan su fiyatı 3.25'e, 2.69 olan atık su fiyatı ise 4.02'ye yükseldi. Atık su normalde kanunen kullanım suyundan daha pahalı olamaz. Muğla ayrı bir cumhuriyet sanki. Artış oranı yüzde 121 oldu. Allah'ın rahmetle gönderdiği, ülkede en fazla yağış alan ikinci il olan Muğla'da suyun fiyatını yüzde 121 arttırdınız. Bu kabul edilemez."

Toplantıya, Ak Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan ile ilçe başkanları, belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA