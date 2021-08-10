Muğla'da "18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali" başladı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 18'inci Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışı "Gangster" müzikaliyle yapıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 18'inci Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışı "Gangster" müzikaliyle yapıldı.
Festival, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlendi.
Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu, festivalde "Gangster" müzikalini sanatseverlerle buluşturdu.
Libretto, reji ve koreografisini Nilgün Bilsel Demireller, müzik düzenlemesi Bilgehan Erten, dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm-tasarımı Gazal Erten ve ışık-tasarımı Tahsin Çetin'in imzasını taşıyan eser izleyenlerin beğenisini topladı.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, gazetecilere, aşılamanın da yaygınlaşmasıyla festivalleri geniş kapsamlı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında izleyici kapasitesinin yarıya indirildiğini belirten Karahan, 4 Ağustos'ta planlanan festival açılışının orman yangınları nedeniyle ertelendiğini hatırlattı.
Festival 17 Ağustos'a kadar devam edecek.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras