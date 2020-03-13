MUĞLA Bodrum'da kaçak yapılarda yıkım sürüyor
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Murat Kurum, Bodrum, Muğla, Güncel

MUĞLA Bodrum'da kaçak yapılarda yıkım sürüyor

Bodrum'da kaçak yapılarda yıkım sürüyorMUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki kaçak yapılaşmaya karşı yürütülen çalışmalar sürüyor.

13.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:50
MUĞLA Bodrum'da kaçak yapılarda yıkım sürüyor

Bodrum'da kaçak yapılarda yıkım sürüyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki kaçak yapılaşmaya karşı yürütülen çalışmalar sürüyor. Hakkında yıkım kararı verilen kaçak yapıların yıkımına devam edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Muğla genelinde İmar Barışı'nı suistimal edenleri affetmedi. Yapılan denetimler sonrası il genelindeki yaklaşık 6 bin binanın yapı kayıt belgesinin iptal edildiği öğrenildi. İl genelinde ayrıca kaçak olduğu belirlenen birçok yapı ve eklentinin yıkımı için harekete geçildi.

Yakımlar bugün de sürdü. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla Yalıkavak Mahallesi Kayacık Caddesi üzerinde özel bir eğitim kurumuna ait tamamı ruhsatsız ve kaçak olarak yapıldığı tespit edilen bir binanın yıkımına karar verildi. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı Yıkım Şefliği ekiplerinin gözetiminde kaçak yapıda yıkım başlatıldı. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği denetiminde bir diğer yıkım ise Geriş Mahallesi'nde yine kaçak bir yapı yıkıldı.

Öte yandan Başkan Aras'ın, vatandaş ve esnafa yaptığı "Binalarınızın dış cephesini güzelleştirin" çağrısı da karşılık bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde caddeye bakan büyük camlarını söken bir işletme, tescilli yapısının avlusunu kaplayan açılır kapanır pergolasının söküm işlemine başladı.

MUĞLA Bodrum'da kaçak yapılarda yıkım sürüyor

Kaynak: DHA

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MUĞLA Bodrum'da kaçak yapılarda yıkım sürüyor

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