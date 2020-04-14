MUĞLA-181 yıllık 'Olgunlaşma Enstitüsü'nde restorasyon başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› MUĞLA-181 yıllık 'Olgunlaşma Enstitüsü'nde restorasyon başladı - Haberler
Esengül Civelek, Muğla, Güncel

MUĞLA-181 yıllık 'Olgunlaşma Enstitüsü'nde restorasyon başladı

181 yıllık 'Olgunlaşma Enstitüsü'nde restorasyon başladıOSMANLI Padişahı 2. Mahmut tarafından 1836 yılında kışla olarak yaptırılan, daha sonraki yıllarda Koca ve Taş Mektep isimleriyle eğitime hizmet veren Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün dış cephesinin restorasyonuna başlandı.

14.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:38
MUĞLA-181 yıllık 'Olgunlaşma Enstitüsü'nde restorasyon başladı

181 yıllık 'Olgunlaşma Enstitüsü'nde restorasyon başladı

OSMANLI Padişahı 2. Mahmut tarafından 1836 yılında kışla olarak yaptırılan, daha sonraki yıllarda Koca ve Taş Mektep isimleriyle eğitime hizmet veren Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün dış cephesinin restorasyonuna başlandı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, tarihi kurumları eğitime kazandırmaya devam ediyor. Vali Civelek'in talimatıyla 181 yıllık Olgunlaşma Enstitüsü'nün dış cephesinin restorasyon çalışması başladı. 2'nci Mahmut tarafından 1839 yılında kışla olarak yaptırılan, 1916 yılında Mutasarrıf Müştak Lütfi Bey tarafından onarılarak, 'Sultani' adıyla liseye dönüştürülen tarihi binanın etrafına çelik iskeleler kuruldu.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, binanın dikkat çeken tarihi dokusu ve atmosferiyle eğitim hizmetlerinin dışında birçok sergiye, toplantıya ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi. Müdür Töre, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk geçtiğimiz aylarda ilimizde gerçekleştirdiği programda Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nü de ziyaret etti. Kültür varlığınca tescilli binanın dış cephesi son zamanlarda oldukça yıpranmış vaziyette. Dış boyaya, çatı onarımına ve diğer onarım ihtiyaçlarına ihtiyacı olan kültürel mirasın, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 12. maddesi hükümleri kapsamında dış restorasyonu, önümüzdeki günlerde valiliğimizce yapılacak ve görkemli haline tekrar kavuşturulacak. Sayın Valimiz Esengül Civelek'e tüm eğitim camiamız adına teşekkürü bir borç bilirim dedi.

MUĞLA-181 yıllık 'Olgunlaşma Enstitüsü'nde restorasyon başladı

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
'Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı' Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen 'Bakmak zorundasınız' eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen "Bakmak zorundasınız" eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı
ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu
ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e...
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu
İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu
Muş'ta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor
Muş'ta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Son Dakika: Yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılardan, izinli oldukları süre boyunca huzurevi ücreti alınmayacak
Son Dakika: Yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılardan, izinli oldukları süre boyunca huzurevi...
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır
Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi
Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi
2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı
2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Saruhan Oluç Lütfü Türkkan Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Sezen Aksu Levent Dörter Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Kadın İstifa Instagram
Şu an buradasınız: MUĞLA-181 yıllık 'Olgunlaşma Enstitüsü'nde restorasyon başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 15:04:11. #1.14#
title