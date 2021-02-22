Müge Anlı Selda Grosse ve Tunç Boztepe olayı nedir? Selda Grosse ve Tunç Boztepe'ye ulaşıldı mı?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Selda Grosse ve Tunç Boztepe konusu ele alınıyor. Esrarengiz olarak 2 Ağustos 2012 tarihinde kayıp olarak aranan Selda Grosse ve Tunç Boztepe dosyası Müge Anlı'da yeniden gündeme geldi.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI SEDA GROSSE VE TUNÇ BOZTEPE OLAYI NEDİR?

Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden edindiğimiz bilgilere göre Eylül 2016 tarihinde Selda Grosse nin olduğu iddia edilen nüfus cüzdanı bulundu. Bunun üzerine Mersin'den özel Balık adamlar getirilerek arama çalışması başlatıldı. Özellikle suların çekilmesiyle bu alanda yapılan aramalardan bir sonuç elde edilemedi. Selda Grosse ye ait olduğu iddia edilen nüfus cüzdanı laboratuara gönderildi.

Avanos Derinöz mevkiinde bulunan bağevlerinde 2 Ağustos 2012 tarihinde akşam ailece yaptıkları pikniğin ardından arabalarıyla birlikte kaybolan ve o günden bugüne aradan geçen 4 yılı aşkın süredir bir haber alınamayan Tunç Boztepe ve Selda Grosle'nin dosyası ''Müge Anlı ile Tatlı Sert'' programında yeniden açıldı.

Kayıplar Boztepe ve Grosle'nin dosyasının yeniden açılmasına ise geçtiğimiz günlerde yaşanan bir gelişme yol açtı. Bayramhacılı baraj gölünde Selda Grosle'nin kimliğinin su yüzüne vurması ile emniyet yetkilileri de olayla ilgili yeniden çalışmalarını yoğunlaştırdı. Programda yapılan yorumlara göre kimliğin buraya kasten atılabileceği ya da su altında bulunan arabadan su yüzüne çıkabileceği gibi yorumlar yapıldı. Bu gelişmenin kayıplarla ilgili sürecin ilerlemesinde yeni bir basamak olduğu ve sonuca oluşılmasında büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.

2021 tarihi itibari ile Müge Anlı'da yeniden aramalar başlatıldı.