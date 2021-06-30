Müge Anlı nereli? Müge Anlı'nın burcu nedir?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yaptığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla adından bahsettiren Müge Anlı hakkında Müge Anlı nereli? Müge Anlı'nın burcu nedir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Müge Anlı ne mezunu? Müge Anlı babasıyla görüşmüyor mu, küs mü?

Müge Anlı nereli? Müge Anlı'nın burcu nedir? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Müge Anlı hakkında araştırmalar arasında yer alan soruların yanıtlarını sizler için derledik. Müge Anlı babasıyla görüşmüyor mu, küs mü?

MÜGE ANLI NERELİ?

19 Aralık 1973 tarihinde dünyaya gelen Müge Anlı,İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası İhsan Anlı'dır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. 2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı.

MÜGE ANLI NE MEZUNU?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

MÜGE ANLI BABASIYLA GÖRÜŞMÜYOR MU?

Müge Anlı babası ile küs mü sorusu sıklıkla araştırılıyor. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın Babası İhsan Anlı'dır. Anlı, babasıyla uzun yıllardır küs olduğu için görüşmediği iddia ediliyor.

MÜGE ANLI'NIN BURCU NEDİR?



Müge Anlı,19 Aralık 1973 Yılında İstanbul'da doğmuştur. Aralık doğumlu olan başarılı gazeteci, yay burcudur. Anlı'nın boyunun ise 1.64 olduğu biliniyor.