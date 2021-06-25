Müge Anlı Necla ve Metin Büyükşen cinayeti son dakika - Dr. Osman Büyükşen Müge Anlı'da anne ile babasının katillerini arıyor!

2.5 yıl önce Konya'da Necla Metin Büyükşen cinayetinin detayları Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir kez daha ele alındı. Mehir cinayeti olarak da hatırlanan ve Müge Anlı'nın "Senin kocanın evi yok ki!" sözleriyle gündeme gülen cinayetin sır perdesi hala aralanamadı. Çiftin öldürüldüğü sırada evde olan Büşra Büyükşen ve ailesiyle mehir tartışması yaşan oğulları Uğur Büyükşen şüpheleri üzerine çekiyor. Peki, Necla ve Metin Büyükşen'in katili kim? Küçük kardeşDr. Osman Büyükşen canlı yayında!

Büyükşen cinayetinin katilleri bulundu mu? Necla Metin Büyükşen çiftinin küçük oğlu Dr. Osman Büyükşen Müge Anlı ile Tatlı Sert'te! Konya'da 3 yıldır çözülemeyen "Mehir cinayeti" olarak da adlandırılan esrarengiz cinayet, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dramatik bir isyana sebep oldu. Annesiyle babasının cinayetinde 2 kardeşi şüpheli olan doktor Osman Büyükşen, canlı yayında dayanamayıp ağlayarak isyan etti. Büyükşen, baş şüpheli olan iki kardeşini ortaya atarak "Ben kardeşimden bile emin değilim. Şüphelilerin ikisi de kardeşim ben ne yapayım" dedi.

METİN NECLA BÜYÜKŞEN CİNAYETİNİN KATİLLERİ BULUNDU MU?

Konya'nın Karatay ilçesinde 2018 yılında evine giren maskeli saldırgan tarafından anne ve babası öldürülen, saldırganın kullandığı silah tutukluk yapınca kendisi de ölümden kurtulan üniversite öğrencisi Büşra Büyükşen katilin bulunmasını bekliyor.

İlçeye bağlı İsmil Mahallesi'nde ikamet eden Büşra Büyükşen (20), 4 Eylül'de evlerine giren maskeli katil tarafından anne ve babasının öldürülmesinin şokunu yaşıyor.

Babası Metin Büyükşen (55) ile annesi Necla Büyükşen'i (54) öldüren saldırganın silahının tutukluk yapması sonucu pencereden atlayarak kurtulan Büşra ve ağabeyi Osman Büyükşen, katilin yakalanmasını istiyor.

İddiaya göre, başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi. Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

CANLI YAYINDA NELER OLDU?

54 yaşındaki Necla ile 55 yaşındaki eşi Metin Büyükşen, Konya'nın Karatay ilçesindeki evlerinde kar maskeli biri tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Çiftin üç çocuğundan biri olan Büşra Büyükşen ise o korkunç cinayetin tanığı oldu.

20 GÜN ÖNCE EVDEN KOVMUŞ

Yaşlı çift pompalı tüfekle evlerinde katledilirken, kızları Büşra da yanlarındaydı. Ölü taklidi yaparak cinayetten kurtulduğunu söyleyen Büşra, çelişkili ifadeleri ve cinayet anındaki davranışı ile olayın bir numaralı şüphelisi oldu. Diğer şüpheli ise aynı ilçede yaşayan evli ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen'di. Cinayetten 20 gün önce Betül Büyükşen'in kayınpederi ile mehir yüzünden kavga edip onları evlerinden kovduğu ortaya çıktı.

"BEN DAHİL HERKESİ ADAM GİBİ SORGULAYIN"

Anne babası katledilen Dr. Osman Büyükşen ise Müge Anlı'ya başvurdu. 3 senedir çözülemeyen cinayetin failinin bulunmasını isteyen Dr. Osman Büyükşen, canlı yayında sinir krizi geçirdi. Müge Anlı'ya sarılarak ağlayan ve anne babasının katilini arayan doktor, "Şüphelilerin ikisi de kardeşim ben ne yapayım. Özel ekip kurulmasını istiyorum, ben dahil herkesi adam gibi sorgulayın. Herkes bana aynı şeyleri söylüyor, ben ne yapacağım Müge hanım? Siz söyleyin Allah aşkına. Ben bu dosyayı araştırmak için istifa etmek istedim de pandemi nedeniyle yapamadım." dedi.

MÜGE ANLI SARILIP TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI

Bu sırada "Yapma" diyerek ağlamaya başlayan Anlı, duygusal anlar yaşayan Büyükşen'e sarılarak "Seni çok iyi anlıyoruz ve seni seviyoruz." dedi.

BÜYÜKŞEN AĞLADI, TÜRKİYE AĞLADI

Doktor Osman Büyükşen'in canlı yayın sırasındaki isyanı televizyon karşısındaki milyonları da ağlattı. Anne ve babasının katillerinin yakalanması için sonsuz çaba sarf eden Büyükşen'in başlattığı imza kampanyası da yayındaki isyanı sonrasında harekete geçirildi.

"Osman Büyükşen'in sesi oluyoruz" çıkışıyla bir araya gelen çok sayıda kişi cinayetin aydınlatılması için sosyal medya üzerinden girişimlerde bulunmaya başladı. Konunun gündemden düşmemesi için paylaşım üstüne paylaşım yapıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

- Anne babasının katillerini arayan Osman Bey için keşke yapabileceğimiz daha çok şey olsaydı.

- Bugün programda izledim ve adalet ararken yaşadığı çaresizliği gördük.

- Sesi oluyoruz hatta Konya Valisi, Milletvekilleri ve Emniyetini de davet ediyoruz.

- Bu cinayetin bu zamana kadar çözülmemiş olması ne kadar büyük bir ayıp. Sabah Osman'ın o çaresizliğini görmek o kadar ağırıma gitti ki, Müge gibi onu bağrıma basmak istedim.

- Bu ve benzeri olayların tekrar yaşanmaması için destek olunması gereken kampanyadır. (İmza kampanyası)