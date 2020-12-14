Müge Anlı Kerem Durur olayı ne oldu? Kerem Durur cinayeti nedir? 14 Aralık Kerem Durur bulundu mu? Resime Durmuş'un açıklamaları neler?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Kerem Durur konusu ele alınıyor. Müge Anlı Kerem Durur kimdir? Kerem Durur olayı nedir? 14 Aralık Kerem Durur olayı çözüldü mü?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

KEREM DURUR KİMDİR?

Kerem Durur, 2016 yılında 74 yaşında ortadan kaybolmuştur.

MÜGE ANLI KEREM DURUR'A NE OLDU?

2016 yılında Antalya'da kaybolan 74 yaşındaki Kerem Durur'un çocukları, babalarının başına ne geldiğini öğrenmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Öldüğünden şüphelenilen Durur'un başına ne geldiği tespit edilmeye çalışılırken birliktelik yaşadığı Resime Dönmez hakkındaki detaylar dehşete düşürdü.

Evliyken ilişki yaşadığı Resime Dönmez Durur'un kaybıyla ilgili baş şüpheli olurken, canlı yayında anlatılanlar kan dondurdu. Evlerinin yakınında yer alan lağım çukurundan da kemiklerin çıkması üzerine şu muhabbet yaşandı:

'Doğurduğun çocuğu mezarlığa gömdüğün doğru mu değil mi?' sorusuna yanıt veren Resime Dönmez, "Hangi çocuğu mezara gömmüşüm? Hani nerede?" diye konuştu. Dönmez, "6 aylık bebek ölmüş, tandıra girmiş. Ben evde değildim. Geldiğimde baktığımda dumanlar çıkıyordu. Tandıra atmışlar." diye konuştu.

Müge Anlı'nın "6 aylık bebek tandıra nasıl gidecek?" sorusuna da yanıt veren Resime Dönmez, "Evde değildim. Beşik orada, tandır burada… Gidemez ki… 20 saat sonra geldim. Geldiğimde dumanlar çıkıyordu. Benim kayınbabamın kardeşi, yeğeni, gelini hepsi oradaydı." dedi.

6 aylık bebeği tandıra kimin attığını bilmediğini iddia eden Resime Dönmez, "Geldim, kadını saçından çektim. 'Çocuğumu tandıra sen attın.' dedim, o da 'Ben atmadım.' dedi" şeklinde konuştu.

MÜGE ANLI KEREM DURUR BULUNDU MU?

Kerem Durur'a ne olduğu henüz belli olmadı. Televizyon kanalına isimler bağlanmaya devam ediyor.

Tandır meselesine de açıklık getiren Müge Anlı, "Şunu anlatıyor; biz evdeydik. Çocuk 6 aylıktı, beşikte duruyordu. Evin içinde de tandır vardı. Kayınbabamda beni eşeğe göndermişti. Eve geldiğimde tandır yanıyordu, benim bebeği de içinden çıkarmışlardı. Bebek tandırın içine düşmüş." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili canlı yayına telefonla Resime Hanım'ın eski eşinin kızı da şu ifadeleri kullandı:

"O Resime denen kadından her şey beklenir. Onun sorumsuzluğu yüzünden bunlar oldu. Neden 2 çocuğunu bırakıp gitti? Resime Hanım yalan söylüyor. Benim babam madem akıl hastasıydı neden evlendi onunla? Neden çocuk yaptı? Bebeğin tandıra atılması Resime Hanım'ın sorumsuzluğudur." dedi.

Tandır cinayetiyle ilgili konuşan Halil Durur şunları söyledi:

"Ben öyle bir duyum aldım. Babama kaçmadan önce çocuğunu tandıra atıp yaktığını söyleyenler vardı. 40 yıl önce olan olay… Kocası sağken babama kaçtı bu kadın."

Reime Durmuş'un eşi öldükten sonra birlikte olduğu kişiyle de eşinin evini sattığı anlaşıldı.

RESİME DÖNMEZ AÇIKLAMALARI NELER?

Öte yandan, programın bugün yayınlanan son bölümünde Resime Dönmez'in Van'ın Erciş ilçesinde bir çocuğunun da boğularak öldüğü ortaya çıktı.