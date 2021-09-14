Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerini Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya oynayacak

Sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı ve hafta içi her gün büyük bir merakla izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dizi olacağı ileri sürüldü. Dizinin yakın bir zamanda Star TV'de yayınlanacağı da konuşulanlar arasında.

NEHİR ERDOĞAN, MÜGE ANLI'YI CANLANDIRACAK

Medya Başkent'te yer alan habere göre, dizinin başrol oyuncusu Nehir Erdoğan'Elif' karakterine hayat verecek ve Sessiz Çığlık adlı televizyon programının sunuculuğunu yapacak. Reality Show olarak program sunacak olan Elif, Müge Anlı gibi olacak. Erkan Petekkaya'nın Ömer isimli emniyet amirini canlandırdığı Suçlu dizisi, Müge Anlı'nın programlarında anlattığına benzer bir cinayet davasını çözmeye çalışan Ömer ile Elif karakterlerini bir araya getirecek.