Müge Anlı Hamdi Kılıç bulundu mu? Hamdi Kılıç kimdir, kaç yaşında?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Hamdi Kılıç konusu ele alınıyor. Peki, Hamdi Kılıç olayı nedir? Müge Anlı Hamdi Kılıç kimdir? 22 Aralık itibariyle arama çalışmaları devam ediyor.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGEANLI HAMDİ KILIÇ BULUNDU MU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konu olan Hamdi Kılıç'ın akıbeti merak ediliyor. Hamdi Kılıç'ın kaybında şüpheli olarak sevgilisi Sakine Akdeniz gösterildi. Sakine Akdeniz'in kızının ifadeleri ise başta stüdyodakiler olmak üzere ekran karşısındakileri de şaşırttı. Akdeniz'in kızı Sevgi Akdeniz, babası ve annesinin sevgilisi Hamdi Kılıç'ın aynı evde yaşadığını söylemişti. Şüphelerin odağındaki isim Sakine Akdeniz ise kızının kendisine kızdığını, bu nedenle kendisine iftirada bulunduğunu ifade etti.

70 yaşında olan Hamdi Kılıç, eşinin ölümünden kısa süre sonra kayboldu. O dönemde bir kadınla birlikte olduğu söylenen Hamdi Kılıç'ın arsalarının da satıldığını söyleyen çocukları Müge Anlı'dan babalarına sesleniyor.

24 Kasım 2020 tarihinden beri kayıp olan Hamdi Kılıç'ın 70 yaşında olduğu ve hanımını kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşadığı ve tüm parası hep Sakine Hanım'ın hesabına geçirdiği iddia edildi. İzmir Urla'da yaşadığı evinden 23 gün önce kayıplara karışan Hamdi Kılıç'ın yakınları ise birlikte yaşadığı kişiden şüpheleniyor.

24 Kasım 2020 tarihinden beri kayıp olan Hamdi Kılıç'ın 70 yaşında olduğu ve hanımını kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşadığı ve tüm parası hep Sakine Hanım'ın hesabına geçirdiği iddia edildi. İzmir Urla'da yaşadığı evinden 23 gün önce kayıplara karışan Hamdi Kılıç'ın yakınları ise birlikte yaşadığı kişiden şüpheleniyor...

Hamdi Kılıç'ın birlikte yaşadığı söylenen Sakine Hanım, programa katılacaktı ancak sonradan vazgeçti. Bunun üzerine Sakine Hanım'ın kızı Sevgi Hanım programa katıldı. Sevgi Hanım'ın annesi için söylediği sözler ise şok etkisi yarattı.