Müge Anlı Güldane Biçer - Osman Biçer olayı nedir? Güldane Biçer kimdir, kim öldürdü?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Güldane Biçer konusu ele alınıyor. Bu kapsamda Müge Anlı'da aranan Güldane Biçer kimdir, bulundu mu? ve Güldane Biçer olayı nedir, öldürüldü mü? sorularının yanıtları Müge Anlı'da cevap arıyor. Osman Biçer'in cezası belli oldu!

Müge Anlı Güldane Biçer - Osman Biçer olayı nedir? Güldane Biçer kimdir, kim öldürdü? sorularının yanıtları merak ediliyor. Geçtiğimiz sezon ele alınan cinayetin deteylarına dair dava sonucu ortaya çıktı. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... İşte, Güldane Biçer Osman Biçer olayına dair detaylar... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

GÜLDANE BİÇER KİMDİR?

3 çocuk annesi Güldane Biçer, 10 yıl önce kayıplara karıştı.

MÜGE ANLI GÜLDANE BİÇER OLAYI NEDİR?

10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer, sık sık ailesinin evine dayak yediği için geldiğini anlatan Güldane Biçer'in kardeşi durum hakkında bilgileri aktarmaya devam ediyor. Kayıp olan Güldane Biçer'in üç çocuğu var.

Güldane Biçer'in kaybı ile ilgili konuşan isimlerden biri de eski eşi Osman Biçer de yayına katıldı. Karşı karşıya gelen aileler bildiklerini aktarmaya devam ediyor.

Son olarak eski eşi Osman Biçer'in tehditle Kamil adlı arkadaşına yalan ifade verdirdiği üzerinde duruluyor.

GÜLDANE BİÇER BULUNDU MU?

19 Şubat 2021 tarihinde ilk kez konu edinen Güldane Biçer'e ne olduğunu eski eşi anlattı.

EŞİ OSMAN BİÇER HER ŞEYİ ANLATTI!

17 Eylül 2011 gününden beri kayıp olan Güldane Biçer'in yakınları Müge Anlı'ya başvurarak bulunmasını istemişti. Bir süredir devam eden programda Biçer'in eşi Osman Biçer'in çelişkili ifadeleri dikkat çekmişti.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Çelişkili ifadelerin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Osman Biçer hakkında soruşturma başlattı. İfadesi alınan Biçer, eşini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

KEMİK PARÇALARI VE KIYAFETLER BULUNDU

Eşi Güldane Biçer'i öldürdüğünü ve Büyükçekmece Karaağaç'ta göl kenarına gömdüğünü itiraf eden Osman Biçer, sonrasında da polise gidip kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi. Biçer'in ifadesinde söylediği göl kenarına gidip çalışma başlatan ekipler, Güldane Biçer'e ait olduğu düşünülen kemik parçaları ve kıyafetlere ulaştı.

OSMAN BİÇER GÖZALTINDA

Kemik parçaları ve kıyafetler Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Osman Biçer'de gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SON DAKİKA OSMAN BİÇER'İN CEZASI BELLİ OLDU

Büyükçekmece'de meydana gelen olayda, 10 yıldır kendisinden haber alamayan Güldane Yılmaz'ın yakınları Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kayıp başvurusunda bulunmuştu. Maktül Güldane Yılmaz'ın eski eşi Osman Biçer, canlı yayında cinayeti itiraf ederek tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

"EŞİNİ ÖLDÜRMEYİ PLANLAMIŞ"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 2011 yılında meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede, olay tarihinde maktul Güldane Yılmaz ile sanık Osman Biçer'in evli oldukları ve maktulün eşini aldattığıyla ilgili dedikoduların çıktığı ifade edildi. Sanık Osman Biçer'in bu durumu hazmedemeyerek olay günü uyanıp eşini öldürmeye karar verdiği ve bu amaçla Büyükçekmece'de tarlalara gelerek eşini öldürüp gömeceği yer konusunda keşif yaptığı da iddianamede belirtildi.

Sanığın eve geri döndüğünde eşine Çatalca tarafında bir çiftlikte iş bulduğunu söylediği ve çiftlik sahibiyle görüşmeye gitmeleri gerektiğini anlattığı da iddianamede aktarıldı. İddianamenin devamında "Sanığın yanına yedek kıyafet ve ekmek bıçağı aldığı, önceden keşif yaptıkları tarlaya geldikleri ve maktulün üzerini çıkarmasını istediği" ifadelerine yer verildi.

EŞİNİ BİRÇOK KEZ BIÇAKLADI

Sanığın maktule "Beni neden aldattın?" dediği de iddianamede aktarılarak, "Sanığın ardından maktulün pelvis bölgesine bıçak sapladığı, ardından maktulün kendisini öldürmemesi için yalvardığı, sanığın bu kez bıçağı maktulün göğüs kemiği bölgesine sapladığı ve boğazını kestiği" anlatıldı.

CİNAYETİN ARDINDAN SANIK BİÇER "EŞİM SEVGİLİSİ İLE KAÇTI" DEMİŞ

Sanığın eşinin boğazını kestiği de iddianamede belirtilerek, "Maktulün vefat etmesi üzerine sanığın cesedin üzerini örttüğü, yanında getirdiği yedek kıyafetlerini giydiği, kanlı elbiseler ile bıçağı olay yerinden ayrılırken sağa sola fırlattığı, ardından maktulün ve kendisinin akrabalarına haber vererek eşine ulaşamadığını ve sevgilisi ile kaçtığını söylediği bir süre sonra ise polise giderek kayıp ihbarında bulunduğu" açıklandı. Sanığın kayıp başvurusu yaptıktan sonra olay yerine dönüp maktulü gömdüğü belirtilen iddianamede, maktulün kayıp olarak 10 yıl arandığı ancak bulunamadığı geçen sürede hiçbir resmi işlem yapılmaması üzerine sanığın maktulü öldürdüğü şüphesiyle soruşturma yapıldığı aktarıldı.

KAZI İŞLEMLERİNDE KIYAFET VE KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Gözaltına alınan Osman Biçer'in cinayeti itiraf ettiği de iddianamede aktarılarak, "Sanığın maktulü öldürdüğünü ve gömdüğü yeri gösterebileceğini söylemesi üzerine kazı işlemlerinin yapıldığı ve yaklaşık 1.5 metre derine inildiğinde maktule ait olduğu düşünülen kıyafet ve kemik parçalarının bulunduğu" aktarıldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

"CİNSEL ORGANINDAN BIÇAKLADIM SONRA DA BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜM"

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Biçer aldatıldığını düşündüğü için cinayeti işlediğini söyleyerek, "Olay günü sabah erken saatlerde keşif yaptıktan sonra çiftlikte iş bulma bahanesiyle maktulü olay yerine getirdim. Cinsel organından bıçakladım sonra da boğazını keserek öldürdüm. Kayıp başvurusu yaptıktan sonra kazma ve kürek getirerek maktulü gömdüm" şeklinde beyanda bulundu.

DNA ÖRNEKLERİ MAKTULÜN OĞLU İLE YÜZDE 99,99 UYUMLU

Olay yerinden elde edilen kemikler ile maktulün oğlu Barış Biçer'den alınan örneklerin yüzde 99,99 uyumlu olduğu da iddianamede ifade edildi.

SANIK HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İddianamede sanık Osman Biçer'in 'tasarlayarak ve canavarca hisle eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle sanık Biçer'in önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.