Müge Anlı'da Büşra Büyükşen'in son durumu nedir, itiraf etti mi? Büyükşen cinayeti son dakika!

Müge Anlı'da Büşra Büyükşen'in son durumu nedir, itiraf etti mi? sorusunun yanıtı aranmaya devam ediyor. Konya'da anne ve babasını katleden maskeli katilin elinden ölü numarası yaparak kurtulan genç kadın dehşet anlarını "Sadece gözlerini gördüm. O gözleri ölsem de unutmam" sözleriyle anlattı. Büyükşen ailesinin katili kimdir?

Büyükşen cinayeti nerede oldu? Osman Büyükşen kimdir? Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili kim çıktı? sorusu Büyükşen cinayeti incelenirken merak edilen isimlerden biri oldu. Necla Metin Büyükşen cinayeti son dakika gelişmeleri Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir kez daha konu ediniliyor. Cinayetin detaylarını tekrar konuşan aile ve Müge Anlı ekibi dikkat çekti. Müge Anlı'da ele alınan konulardan biri olan Büyükşen ailesine dair aranan soruların yanıtlarını sizler için derledik. Necla Metin Büyükşen cinayeti son dakika gelişmelerinde neler yer alıyor?

NECLA METİN BÜYÜKŞEN CİNAYETİ DETAYLARI

Konya'nın Karatay ilçesinde 2018 yılında evine giren maskeli saldırgan tarafından anne ve babası öldürülen, saldırganın kullandığı silah tutukluk yapınca kendisi de ölümden kurtulan üniversite öğrencisi Büşra Büyükşen katilin bulunmasını bekliyor.

İlçeye bağlı İsmil Mahallesi'nde ikamet eden Büşra Büyükşen (20), 4 Eylül'de evlerine giren maskeli katil tarafından anne ve babasının öldürülmesinin şokunu yaşıyor.

Babası Metin Büyükşen (55) ile annesi Necla Büyükşen'i (54) öldüren saldırganın silahının tutukluk yapması sonucu pencereden atlayarak kurtulan Büşra ve ağabeyi Osman Büyükşen, katilin yakalanmasını istiyor.

Anne ve babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Büşra Büyükşen, cinayet gecesi yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"Bir süre gözüm kapalı, hareketsiz yattım"

Büyükşen, ailesinin mahallede çok sevildiğini, kimseyle husumetlerinin olmadığını belirterek, şunları dile getirdi:

"O gece, annem ve babamla evde oturuyorduk. Birden bahçe kapısı açıldı, içeriye biri girdi. Gezmeye giden ağabeyimin geldiğini zannettik. Sonra içeriye yüzü maskeli, elinde tüfek bulunan kişi girdi ve doğrudan babama yönelerek ateş etti. O sırada babam sadece ellerini kaldırmış 'Yapma' diyordu. Annem ise sadece 'Allah' diyerek bağırıyordu, şoka girdi. Ben de önümdeki çaydanlığı katile fırlatarak, odadan kaçmaya çalıştım. Bu sırada silahıyla uğraşıyordu. Sonra bana ateş etmek istedi ancak silah tutukluk yaptı. Dipçikle başıma vurdu, yere düştüm. Orada bir süre gözüm kapalı, hareketsiz yattım. Bir süre sonra babamın ve annemin odasına bakmaya bile cesaret edemedim. Arkadaki odanın penceresinden atlayarak sokağa fırladım. Bu sırada ayağım kırılmış. Yoldan geçen bir araca binerek jandarmadan yardım istedim."

"Telaşa kapıldığını düşünüyorum"

Annesinin öldüğünü hastanede öğrendiğini anlatan Büyükşen, "Katil beni rahatlıkla öldürebilirdi, karşı koyamazdım. Telaşa kapıldığını düşünüyorum. İki hafta geçti ama hala bir gelişme yok. Olay yerinde bir iz, delil bırakmıştır diye ümit ediyoruz ancak şu ana kadar olumlu bir haber gelmedi. Çok şüpheli gösterildi. O maskeli adamı tanımıyorum. Aşina olduğum biri değil. Şüphelendiğimiz kimse yok. Ailem sorunlu insanlar değildi." ifadelerini kullandı.

Annesi kısa süre önce kanseri yenmiş

İstanbul'da doktor olan Osman Büyükşen de annesi Necla Büyükşen'in kanser tedavisi gördüğünü ve kısa süre öncede ölümcül hastalığı yendiğini aktardı.

Katilin bulunmasının yüreklerine su serpeceğini dile getiren Büyükşen, "Acımızı bile yaşayamadık. Katilin bulunması için yetkililerden yardım bekliyoruz. İki masum, annem ve babam öldürüldü. Acımı tarif edemem ancak katilin bulunması ve gereken cezayı alması için gören, duyan varsa emniyet güçlerine ifade vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

Büyükşen, evin pencere ve kapılarını güçlendirdiklerini, kardeşi Büşra'nın tek görgü tanığı olduğunu ve güvenlik nedeniyle İstanbul'a götüreceğini sözlerine ekledi.

Olayın geçmişi

Konya'nın Karatay ilçesi İsmil mahallesinde 4 Eylül'de maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin ve Necla Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları Büşra Büyükşen yaralanmıştı.

NECLA METİN BÜYÜKŞEN ÇİFTİNİN KATİLİ KİM ÇIKTI?

Eylül ayında 3 yıl olacak olan cinayetin detayları bir kez daha Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konu ediniliyor. Çiftin oğlu Doktor Osman Büyükşen, canlı yayında katillerin bulunması için bir kez daha konuyu anlattı.

O gün evde bulunan çiftin kızı Büşra Büyükşen, canlı yayına telefonla katıldı. Abi kardeş canlı yayında tartışırken, Büşra'nın suçlu olduğu iddia edilen abisinin evinde kalması ve Osman Büyükşen ile görüşmemesi dikkat çeken bir detay oldu. Katil ise henüz bulunamadı.

25 HAZİRAN SON DURUM NEDİR?

Müge Anlı, özel ekip kurulduğunu açıkladı ve jandarma suç araştırma timinden 10 JASAT dedektifinin bir araya geldiğini, bu günden itibaren destek verileceğini açıkladı.Osman Bey, cinayetten hemen sonra Uğur Bey'e "Babam Metin Büyükşen'in oğlu ol, karşıda olma" dediğini hatırlatınca Uğur Bey, kendisinin zaten babasının oğlu olduğunu, belki de Büşra Hanım'ın sevgilisinin yapmış olabileceğini belirtti.Uğur Bey, 2 yıl içerisinde kendisini değişik numaraların arayıp kendilerini suçladığını, kendisinin de onlarla uğraştığını ifade etti. Osman Bey, kız kardeşini sorguladığı için kendi yanından ayrıldığını belirtti.Müge Anlı, o dönem askerlik yapan Emre Atmaca'nın da stüdyoda olduğu bilgisini verdi. Emre Bey, köyün merkezinden Büşra Hanım'ın geldiğini, yani camdan çıktım duvardan atladım ayağımı orada kırdım dediğini ama Büşra Hanım'ın gelmesi gereken yolun en kısa yol olduğuna dikkat çekti.Eve ilk gelen jandarma er canlı yayında...Emre Bey, Büşra Hanım'ın arabadan inmediğini, arabada koltuk ile torpido arasına eğilip orada kaldığını ileri sürdü. "Babam öldü ama annem yaşıyor olabilir" dediğini aktardı.Uğur Bey, kendisi koşarken Büşra Hanım'ın "Tek başına gitme abi, seni de vururlar" dediğini anlattı fakat Büşra Hanım, öyle bir şey söylemediğini iddia etti. Uğur Bey, kardeşinin artık kendisini toplamasını istedi ve kardeşi yüzünden kendisinin de sürüklendiğini söyledi. Rütbeli askerlerle, teyzeleri ile beraber kavga ettiğinden bahseden Uğur Bey, kendisinin de anne babası olduğunu, kardeşinin kendisine gelmesini istedi.

OSMAN BÜYÜKŞEN KİMDİR?

17.01.1988 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda doğdu.

İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim gördü.

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

01.08.2019 tarihi itibariyle Cizre Devlet Hastanesi'nde çalışmaktadır.

Büyükşen ailesinin en büyük çocuğudur.