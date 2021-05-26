Müge Anlı canlı izle bugün! Müge Anlı 26 Mayıs 2021 izle! ATV canlı - 26 Mayıs ATV yayın akışı! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı Canlı izle bugün! ATV Müge Anlı canlı izle bugün! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 26 Mayıs ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 26 Mayıs 2021 Çarşamba ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 26 Mayıs 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Mayıs 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 26 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 25 MAYIS 2021 SALI GÜNÜNDE NELER OLDU?

Fatma Öz'ün kaybında sıcak saatler... Evli sevgilisiyle yaşadığı evden kayboldu. Olay yeri inceleme ekipleri görev başında. Emniyet ekipleri Luminol inceleme yaptı. Ev ve çevresi didik didik arandı. Müge Anlı, Fatma Hanım hakkında hiç ihbar gelmediğini söyledi. Dün yayın sonrası Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gürün Emniyet Müdürlüğü'nün Fatma Hanım'ın evine gittiğini ama çöp kovasına kadar tertemiz olduğunu, evde hiçbir şey olmadığını söyledi. Bahri Bey'in şoförü Mahmut Bey canlı yayında… Mahmut Bey, servisi bitirdikten sonra halıları almaya öğleden sonra gittiğini, yanından ayrıldıktan sonra da ev sahibinin balkona çıktığını orada da Fatma Hanım ile ev sahibinin konuştuklarını belirtti. Fatma Hanım'da herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getiren Mahmut Bey, Fatma Hanım'ın sürekli ağladığını, çocuklarımı torunlarımı özledim dediğinden bahsetti. Mahmut Bey, gittiğinde halıların kapıda dürülmüş bir şekilde hazır olduğunu, içeriye girmediğini o sebeple valiz falan görmediğini ama Fatma Hanım'ın Bahri Bey'e sevgisinin çok olduğunu, bırakıp gidecek bir insan olmadığını ifade etti. Fatma Öz'ün evli sevgilisi Bahri'nin aynı tarihte bir başka kadınla görüştüğü ortaya çıktı. Bahri Bey, öğretmen evindeki kadının ev kiralamak için geldiğini, kendi yanına dükkana getirdiklerini, hatta yanında bir arkadaşının da iş yeri istediğini kendilerinin de fırının yarısı hakkında konuştuklarını söyledi. Aynı tarihte görüştüğü kadın canlı yayında… İki çocuk annesi Fatma Öz'e ne oldu?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.