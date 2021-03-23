Müge Anlı ATV Canlı izle! 23 Mart ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı ATV Canlı izle! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 23 Mart ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle!Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 23 Mart 2021 Pazartesi ekranlara geldi. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 23 2021 Salı ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Mart 2021 Salı canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izle

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ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 23 MART 2021 SALI

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI 22 MART'TA NELER OLDU?

İstanbul Ümraniye'de ailesiyle yaşıyordu. Cep telefonu ile kimliğini ve parasını aldı. 17 yaşındaki Umut Kemal Akçay 4 gündür kayıp... Yalova'dan iş görüşmesi için Gemlik'e gideceği bilinen tır sürücüsü Ferhan Tetik'in şüpheli kaybı. İki çocuk babası Ferhan Tetik'e 5 gündür ulaşılamıyor. Kaybıyla ilgili yakınları, tartıştığı eşinden şüpheleniyor... Doğum gününde kaybolan, kaybolmadan kısa süre önce eşiyle şiddetli bir tartışma yaşayan 52 yaşındaki Ferhan Tetik nerede? 25 gün önce Çatalan köprüsünde kayboldu. Suda boğuldu mu, borçları yüzünden kaçtı mı? Suda atlamadıysa nerede saklanıyor? Şahap Örcün'ü arama çalışmaları sürüyor... Şahap Örcün ve arkadaşının son görüntüleri yayınlandı.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.