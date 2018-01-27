Müezzinoğlu Mudanya'da Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, Mudanya'da mübadil derneklerine ziyaretlerde bulundu.

Müeezinoğlu ilk ziyaretini AK Parti ilçe yönetimi ile birlikte Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği'ne yaptı. LMV Mudanya temsilcisi Cumhur Aksan'dan 95. yıl faaliyetleri hakkında bilgiler alan Müezzinoğlu, Mudanya Muhtarlar Derneğinde Başkan Sadettin Tamaç ve muhtarlarla da bir araya gelerek köylerin meselelerini dinledi.

Milletvekili Müezzinoğlu'na gezisi sırasında Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı İdris Berkcan eşlik etti. Müezzinoğlu Mudanya AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaretinde partililerle bir araya geldi. Müezzinoğlu, İlçe Başkanı Ahmer Murat Ünal ve Kadın Kolları Başkanı Neslihan Erdeniz'i tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Türkiye'nin yarınlarının daha güzel olacağını belirten Müezzinoğlu, "Biz, AK Parti kadroları olarak devamlı insanlarımızla iç içe, yan yana, gönül gönüleyiz. Daha güzel günleri hak eden bir milletimiz var. Biz de daha güzel günlere bu ülkeyi ve milleti yükseklere taşımak için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Müezzinoğlu, Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. - BURSA