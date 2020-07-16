Müezzin Hüseyin Aydoğdu'nun 'gazilik unvanı müracaatı' reddedildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Müezzin Hüseyin Aydoğdu'nun 'gazilik unvanı müracaatı' reddedildi

Kütahya'da, müezzin Hüseyin Aydoğdu'nun 'gazilik unvanı müracaatı' reddedildi.

Müezzin Hüseyin Aydoğdu'nun 'gazilik unvanı müracaatı' reddedildi
16.07.2020 23:53 | Son Güncelleme: 16.07.2020 23:57

Kütahya'da, müezzin Hüseyin Aydoğdu'nun 'gazilik unvanı müracaatı' reddedildi.

Kütahya İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, yapılan yazışmalar neticesinde, Kütahya Valiliğince oluşturulan komisyonda Aydoğdu'nun durumunun 2330 sayılı nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun kapsamına girmediği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Merkez Arife Adem Camii görevlisi Hüseyin Aydoğdu, 15 Temmuz 2016 gecesi saat 02.00 sıralarında sala vermek için camiye gittiği esnada bir kişi tarafından tehdit edildiğini, adı geçen şahsın elinde bıçakla üzerine yürüdüğünü ve olayın polise intikal ettiğini belirtmiştir. Hüseyin Aydoğdu olayın gerçekleştiği zaman alınan ifadesinde davacı olmadığını belirtmiş ancak 3 Ekim 2016 tarihli dilekçesi ile davacı olduğuna dair savcılığa başvuruda bulunmuştur. Hüseyin Aydoğdu daha sonra kendisine gazilik unvanı verilmesi ve vazife malullüğü talebinde bulunmuş ve bu doğrultudaki dilekçesi müftülüğümüzce Diyanet İşleri Başkanlığımıza gönderilmiştir. Yapılan yazışmalar neticesinde; Kütahya Valiliği'nce oluşturulan komisyonda adı geçenin durumunun 2330 sayılı nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun kapsamına girmediği kanaatine varıldığı 18 Aralık 2017 tarihli durum belgesi ile bildirilmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca 20 Şubat 2018 tarih ve 257 sayılı karar ile Vazife Malüllüğü durumu reddedilmiş ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünce 15 Şubat 2018 tarih 2018/12 sayılı karar ile nakdi tazminat talebi reddedilmiştir. Söz konusu durumlarla ilgili adı geçen kişiye gerekli tebligat yapılmıştır. Hüseyin Aydoğdu 16 Ocak 2020 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrılmıştır" denildi.

Aydoğdu, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi sırasında müftülükten gelen mesaj ile görevli olduğu camiye sela okuduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradığı ileri sürerek, resmi kurumlara gazilik unvanı için müracaatta bulunmuştu. Aydoğdu, 15 Temmuz'da Türkiye genelinde saldırıya uğrayan 60 din görevlisi listesinde isminin yer aldığını ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketlerinin F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak Güncel
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketlerinin F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler...
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı Sağlık
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı Dünya
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 3. Sayfa
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Perinçek'in '15 Temmuz toplantısı' iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt Güncel
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 3. Sayfa
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cenazeye katılmama nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı
Cenazeye katılmama nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası
Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Sultan Bülent Turan Erol Katırcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Mustafa Sandal
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Sergen Yalçın Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kız Tbmm Şehit İngiltere
Şu an buradasınız: Müezzin Hüseyin Aydoğdu'nun 'gazilik unvanı müracaatı' reddedildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 23:57:45. #1.14#
title