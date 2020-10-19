Müddessir Suresi okunuşu ve anlamı nedir? Müddessir Türkçe tefsiri nedir? Arapça yazılışı ve diyanet meali nasıldır?

Müddessir Suresinin anlamı nedir? Müddessir Tefsiri nedir? Müddessir ne demektir? Müddessir suresinin Arapça okunuşu nedir? Müddessir hakkında bilgiler nelerdir?

Müddessir suresi, toplam 56 ayetten oluşur. Müddessir, örtünüp, bürünen demektir. Müddessir suresinin ana konusu Hz. Peygamberin tebliğ ve davetle görevlendirilmesi, müşriklerin ona karşı çıkması ve onların cehennemle uyarılması konu edilmektedir.

MÜDDESSİR SURESİ HAKKINDA

Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen "elMüddessir" kelimesinden almıştır. Müddessir, tıpkı bir önceki sûrenin adıolan müzzemmil gibi, örtünüp bürünen demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamberin tebliğ ve davetle görevlendirilmesi, müşriklerin ona karşı çıkması ve onların cehennemle uyarılması konu edilmektedir.

MÜDDESSİR SURESİ NUZÜL

Mushaftaki sıralamada yetmiş dördüncü, iniş sırasına göre dördüncü sûredir. Müzzemmil sûresinden sonra, Fâtiha sûresinden önce Mekke'de inmiştir. Müzzemmil sûresinden önce indiğini söyleyenler de vardır (bk. İbn Âşûr, XXIX, 292).

MÜDDESSİR SURESİ KONUSU

Sûrede Hz. Peygamber'e, ilk vahyi aldığında yaşadığı heyecana rağmen dini tebliğ görevini yerine getirmesi, inkârcıları uyarması ve bu konuda karşılaşacağı sıkıntılara katlanması emredilmiştir. Kıyamet gününün sıkıntılarından söz edilmiş, Kur'an'a sihir ve beşer sözü diyerek onu reddeden müşriklerin yakıcı cehenneme sürüklenecekleri haber verilmiştir. Meleklerden ve kitap ehlinden, cehennemin görevlilerinden söz edilmiştir. Sûrede ayrıca inkârcıların cehenneme girmelerinin sebebi hakkında müminlerle aralarında geçen bir konuşmaya yer verilmiş ve inkârcıların haktan yüz çevirmelerinin sebepleri anlatılarak sûre sona ermiştir.

MÜDDESSİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

1.Ya eyyuhelmuddessiru.

2.Kum feenzir.

3.Ve rabbeke fekebbir.

4.Ve siyabeke fetahhir.

5.Verrucze fehcur.

6.Ve la temnun testeksiru.

7.Ve lirabbike fasbir.

8.Feiza nukıre fiynnakuri.

9.Fezalike yevmeizin yevmun 'asiyrun.

10.'Alelkafiriyne ğayru yesiyrin.

11.Zernuy ve men halaktu ve hıyden.

12.Ve ce'altu lehu malen memduden.

13.Ve beniyne şuhuden.

14.Ve mehhedtu lehu temhiyden.

15.Summe yatme'u en eziyde.

16.Kella innehu kane liayatina 'aniyden.

17.Seurhikuhu sa'uden.

18.İnnehu fekkere ve kaddere.

19.Fekutile keyfe kaddere.

20.Summe kutile keyfe kaddere.

21.Summe nezare.

22.Summe 'abese ve besere.

23.Summe edbere vestekbere.

24.Fekale in haza illa sıhrun yu'seru.

25.İn haza illa kavlulbeşeri.

26.Seusliyhi sekare.

27.Ve ma edrake ma sekaru.

28.La tubkıy ve la tezeru.

29.Levvahatun lilbeşeri.

30.'Aleyha tis'ate 'aşere.

31.Ve ma ce'alna ashabennari illa melaiketen ve ma ce'alna 'ıddetehum illa fitneten lilleziyne keferu liyesteykınelleziyne utulkitabe ve yezdadelleziyne amenu iymanen ve la yertabelleziyne utulkitabe velmu'minune ve liyekulelleziyne fiy kulubihim meredun velkafirune maza eradallahu bihaza meselen kezalike yudillullahu men yeşa'u ve ma ya'lemu cunude rabbike illa huve ve ma hiye illa zikra lilbeşeri.

32.Kella velkameri.

33.Velleyli iz edbede.

34.Vessubhı iza esfere.

35.İnneha leıhdelkuberi.

36.Neziyren lilbeşeri.

37.Limen şae minkum en yetekaddeme ev yeteahhare.

38.Kullu nefsin bima kesebet rehiynetun.

39.İlla ashabelyemiyni.

40.Fiy cennatin yetesaelune.

41.'Anilmucrimiyne.

42.Ma selekekum fiy sekare.

43.Kalu lem neku minelmusalliyne.

44.Ve lem neku nut'ı mulmiskiyne.

45.Ve kunna nehudu me'alhaidıyne.

46.Ve kunna nukezzibu biyevmiddiyni.

47.Hatta etanelyekıynu.

48.Fema tenfe'uhum şefa'atuşşafi'ıyne.

49.Fema lehum 'anittezkireti mu'ridıyne.

50.Keennehum humurun mustenfiretun.

51.Ferret min kasveretin.

52.Bel yuriydu kullumriin minhum en yu'ta suhufen muneşşereten.

53.Kella bella yehafunel'ahırete.

54.Kella innehu tezkiretun.

55.Femen şae zekerehu.

56.Ve ma yezkurune illa en yeşaallahu huve ehluttakva ve ehlulmağfireti.

MÜDDESSİR SURESİ TÜRKÇE MEALİ

1.Ey örtünüp bürünen (Peygamber!)

2.Kalk da uyar.

3.Rabbini yücelt.

4.Nefsini arındır.

5.Şirkten uzak dur.

6.İyiliği, daha fazlasını bekleyerek (bir kazanç elde etmek için) yapma.

7.Rabbinin rızasına ermek için sabret.

8, 9.Sûr'a üfürüldüğü zaman var ya; işte o gün çetin bir gündür.

10.Kâfirler için hiç kolay değildir.

11.Beni, yarattığım kişiyle başbaşa bırak.

12, 13.Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim.

14.Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım.

15.Sonra da o hırsla daha da artırmamı umar.

16.Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı inatçıdır.

17.Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım.

18.Çünkü o, düşündü taşındı, ölçtü biçti.

19.Kahrolası nasıl da ölçtü biçti!

20.Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti!

21.Sonra (Kur'an hakkında) derin derin düşündü.

22.Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı.

23, 24.Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: "Bu ancak nakledilegelen bir sihirdir."

25."Bu, ancak insan sözüdür."

26.Ben onu "Sekar"a (cehenneme) sokacağım.

27.Sekar'ın ne olduğunu sen ne bileceksin?

28.Geride bir şey koymaz, bırakmaz.

29.Derileri kavurur.

30.Üzerinde on dokuz (görevli melek) vardır.

31.Biz, cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve mü'minler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ile kâfirler, "Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi" desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır.

32, 33, 34, 35, 36, 37.Hayır, (öğüt almazlar.) Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o (cehennem) insan için; içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir.

38.Herkes kazandığına karşılık bir rehindir.

39.Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka.

40, 41, 42.Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: "Sizi Sekar'a (cehenneme) ne soktu?"

43.Onlar şöyle derler: "Biz namaz kılanlardan değildik."

44."Yoksula yedirmezdik."

45."Bâtıla dalanlarla birlikte biz de dalardık."

46."Ceza gününü de yalanlıyorduk."

47."Nihayet ölüm bize gelip çattı."

48.Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez.

49.Böyle iken onlara ne oluyor da, öğütten yüz çeviriyorlar?

50, 51.Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler.

52.Hatta onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor.

53.Hayır, hayır! Onlar ahiretten korkmuyorlar.

MÜDDESSİR SURESİ TÜRKÇE TEFSİRİ

Hz. Peygamber Hira mağarasında vahiy meleğinin sesini işitip kendisini de görünce korkusundan titremeye başlamış, hemen ailesine gelerek "Beni örtün, beni örtün!" demiş; onlar da üzerine bir örtü örtmüşler ve serin su serpmişlerdi. Bunun ardından, "Ey örtüsüne bürünen!" hitabıyla başlayan Müddessir sûresinin ilk beş âyeti inmiştir (Buhârî, "Tefsîr", 74/1-5). Bununla birlikte "örtüsüne bürünen" ifadesine mecaz olarak "peygamberlik kisvesine bürünen, bu ağır görevi yüklenen" anlamları da verilmiştir (Râzî, XXX, 190; Şevkânî, V, 373; İbn Âşûr, XXIX, 294).

"Kalk, uyar" emri Muhammed aleyhisselâmın, peygamber olarak tevhid dinini ve Allah'ın mesajlarını insanlığa tebliğ etmekle görevlendirilişinin ilânıdır. Resûlullah efendimiz bu emri aldıktan sonra insanları tevhid dinine çağırmaya başlamış, son nefesine kadar da bu görevini sürdürmüştür. "Sadece rabbinin büyüklüğünü dile getir" emri, tevhid dininin en önemli unsuru olan "Allah'ın birliğine iman ve O'na kulluk" esasını ortaya koymaktadır. İslâm'ın bu temel ilkesinin hemen ardından gelen "Elbiseni temiz tut" emri ise Hz. Peygamber'in maddî olarak elbisesini necâset vb. pisliklerden temiz tutması, mânevî olarak da güzel ahlâkla bağdaşmayan davranışlardan ve günahlardan nefsini arındırması anlamında yorumlanmıştır (Zemahşerî, IV, 180-181). Âyetteki siyâb (elbise) kelimesinin mecaz olarak kullanıldığını belirten ve bu kelimeye "amel, kalp, nefis, beden, aile, din, ahlâk" gibi farklı mânalar veren başka müfessirler de olmuştur (bk. Şevkânî, V, 374). Buradaki temizlik maddî mânada alındığında "elbise" bir örnek olup genel olarak beden temizliğinin, kezâ ev bark, mâbed vb. özel veya ortak alanların temizliğinin de bu buyruğun kapsamına girdiğinde kuşku yoktur. 5. âyette "Her türlü pislikten uzak dur" diye çevirdiğimiz cümle de dış temizlikten sonra inanç ve ahlâk temizliğini, iç arınmayı vurgulamaktadır. Sonuç olarak bu iki âyette, son derece veciz bir üslûpla, Hz. Peygamber'e ve onun şahsında müslümanlara hem maddî hem de mânevî temizlik emredilmiş olup, bu buyruğun daha ilk inen ve Hz. Peygamber'i risâlet görevine hazırlayan âyetlerde yer alması son derece anlamlıdır.