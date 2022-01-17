Mudanya'ya parke yol çalışmaları devam ediyor

Mudanya'da artan nüfusla birlikte yeni kurulan yerleşim yerlerine ulaşımın daha sağlıklı yapılabilmesi için üst yapıya önem veren Mudanya Belediyesi, cadde ve sokaklarda yol çalışmalarını sürdürüyor.

Mudanya'da artan nüfusla birlikte yeni kurulan yerleşim yerlerine ulaşımın daha sağlıklı yapılabilmesi için üst yapıya önem veren Mudanya Belediyesi, cadde ve sokaklarda yol çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Mudanya genelinde belirlenen program kapsamında birçok mahallede eş zamanlı olarak parke, tretuvar ve bordür çalışmalarına devam ediyor. Halitpaşa Mahallesi 108'inci sokak ile Siteler Mahallesi Anıt ve Burak, Burgaz Mahallesi Benek ve Neşe sokak tamamlanırken, Eğitim Mahallesi Narlı sokakta çalışmalar sürüyor.

İlçe genelinde gerçekleştirdikleri ihale kapsamında 2022 yılının ilk yarısında 40 bin metrekare parke taşı döşeme işleminin yapılacağını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Mahalle ayrımı yapmadan ilçemizin dört bir yanına hizmet götürüyoruz. Mudanyalı hemşerilerimizin, daha mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak maksadıyla, ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını plan dahilinde sürdürmeye devam edecek" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri