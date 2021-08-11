Mudanya'ya aile destek merkezi
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Mudanya'ya aile destek merkezi

Mudanya'ya aile destek merkezi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'da hakkında riskli yapı raporu olduğu için yıkılan binanın yerine, bünyesinde bayanlar için spor salonu, Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağının da bulunacağı modern bir Aile Destek Merkezi kazandırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'da hakkında riskli yapı raporu olduğu için yıkılan binanın yerine, bünyesinde bayanlar için spor salonu, Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağının da bulunacağı modern bir Aile Destek Merkezi kazandırıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Mudanya İlçesi Ömerbey Mahallesi'nde bulunan ve Özel İdare'den Büyükşehir Belediyesi'ne geçen iki katlı binayı, depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkmıştı. Özel İdare'den Büyükşehir Belediyesi'ne geçtikten sonra hiç kullanılmayan binanın yıkılmasının ardından yerine 370 metrekare alan üzerine modern bir eğitim kompleksi projelendirildi. Bünyesinde bayanlar için spor salonu, Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağı Eğitim Merkezi, Badem ve diyetisyen hizmetlerinin de verileceği Mudanya Aile Destek Merkezi'nin temeli törenle atıldı. Yaklaşık 4,3 milyon TL'ye mal olan ve 1 yıl içinde bitirilmesi öngörülen Aile Destek Merkezi'nin temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı İnci Söğütlü ile çok sayıda davetli katıldı.

Arı gibi çalışıyoruz

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyelerin insanların hayatına dokunması, çocuklarının gelişiminden evdeki huzurun teminine kadar her alanda fayda üretmesi gerektiğini vurguladı. Bu amaçla Mudanya'ya kazandıracakları örnek bir aile destek merkezinin temelini attıklarını belirten Başkan Aktaş, "Altyapı çalışmaları kapsamında da Mudanya'da çok önemli çalışmalara imza attık. Bakmayın birilerinin Mudanya'da bizim bir şey yapmadığımıza dair borozancılık yaptığına. Allah'a şükürler olsun karıncalar gibi, arı gibi çalışıyoruz. Daha fazla ne yapabiliriz, bunun hesabı ve derdi içerisindeyiz" dedi.

Çalışmaktan başka derdimiz yok

Ana kucağı, BUSMEK, Badem ve diyetisyen desteği gibi hizmetlerin bir çok ilçede uygulandığını ancak tek çatı altında komplike olarak Aile Destek Merkezi adı altında uygulandığı ilk ilçenin Mudanya olduğunu hatırlatan Başkan, Mudanyalıların burada verilecek tüm hizmetlerden ücretsiz yararlanacağını hatırlattı. Tören sırasında, projenin önümüzdeki Ağustos ayına yetiştirilmesi için müteahhit firmadan söz alan Başkan Aktaş, "İnşallah biz Mudanya'da insanların hayatına dokunmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz Mudanya'da bir yüzme havuzu yapmıştık. Görüyorum ki yüzme havuzu Mudanya Belediyesi'ne geçtiğinden beri çalışmıyor. Biz yine imdada yetiştik ve çocuklarımız için ilkokul bahçemizde çok güzel bir havuz açtık. Eylül ve Ekim'den itibaren trafikle alakalı düzenlemeler de geliyor. Daha yeni yeni çalışmalar da var, sürpriz çalışmalar. Yine sahillerle ilgili şikayetler alıyoruz, temizliklerin yapılmadığı ile ilgili. Verdiğimiz süre 2022 Nisan ayında doluyor. Süre bitince tekrar değerlendireceğiz. Bizim çalışmaktan başka hiçbir derdimiz yok. Biz sadece çalışıyoruz, üretiyoruz. Biz dedikodu bilmeyiz, iftara bilmeyiz, arkadan konuşmayı bilmeyiz, sosyal medyada belediyecilik yapmayı bilmeyiz. Biz 7/24 çalışırız. Temelini attığımız Aile Destek Merkezi'nin şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da konuşmasında genel gündeme değinerek, birlik beraberlik mesajları verdi. Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ise ilçeye yapılan yatırımlar nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından butona basan Başkan Aktaş ve beraberindeki Mudanya Aile Destek Merkezi'nin temelini attı. - BURSA

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Mudanya'ya aile destek merkezi
Mudanya'ya aile destek merkezi
Mudanya'ya aile destek merkezi
Mudanya'ya aile destek merkezi
Mudanya'ya aile destek merkezi
Mudanya'ya aile destek merkezi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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