Mudanya METEM özel okul kalitesinde olacak

25.11.2019 12:07 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:12

Mudanya Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nail Altınok, okulun gelecek için planlarını anlattı.



Bülent Gül'den boşalan METEM müdürlüğüne tayin olan Nail Altınok, Mudanya basını ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda kendini tanıtarak, okulun durumu konusunda bilgiler verdi. Uzun saçı ve küpesiyle dikkat çeken Altınok, okulun bugünkü halinden daha iyi bir duruma getirilebilmesi için katılımcıların desteklerine ihtiyacı olduğunu söyledi.



Toplantıya Okul Aile Birliği Başkanı Banu Bıyık ve Müdür Yardımcısı Suat Orunç, Mudanya Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Esat Demircan, Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Aşçı ile mahalle muhtarları katıldı. 24 yıllık müdürlük yaptığını ifade eden Altınok, ileri bilgisayar ve teknolojinin hüküm sürdüğü günümüzde öğretmenlerin zaman zaman yetersiz kaldığını ve öğrencilerin hızına yetişemediklerini, bu yüzden öğrencilerin dikkati dağılarak dersten uzaklaşabildiklerini ifade etti. Altınok, kılık kıyafet konusunda öğrencileri disipline etmek öğrenciyi okuldan uzaklaştırabildiği için bu konuda esnek davranarak, okulda devamsızlığın asgari seviye indirildiğini açıkladı.



Okulun genelde çok kaliteli öğrenci ve şuurlu ailelerinden oluştuğunu bahseden Altınok, "Her okulda olduğu gibi okulumuzun da eksikleri var, bizim maksadımız okulumuzun yapılanmasında aranan özellikleri tamamlayarak, Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini özel okul, kolej ortamına getirerek tercih edilen okul olmasını sağlamaktır. Güvenlik açısından atıl durumda olan turnike sistemini geliştirerek faaliyete aldık, bu sisteme bağlı olarak gecikme ve gelmeme durumunda öğrenci ailelerine otomatik olarak mesaj giderek denetleme sistemini geliştirdik. Bu sayede okul önünde ve içinde art niyetli yabancıların barınmasını önledik. Okul alanı içinde bulunan açık sahanın kapatılmasıyla kapalı beden eğitimi salonu ve okulumuzun yanında bulunan bir müteahhide ait alanı, izin alabildiğimiz takdirde taşımalı eğitimde servis araçlarımıza modern kapalı bekleme ve park alanı oluşturmak istiyoruz. Ayrıca okulumuzda deniz ve turizm ilçesi Mudanya'ya yakışır denizcilik ve turizm dalında sınıf açmayı düşünüyorum. ayrıca mudanya esnaf odalarının desteğiyle çıraklık ve kalfalık eğitimleri vererek Meslek Lisesi seviyesinde belgelendirmek istiyoruz. Eksikliğini gördüğüm sanat sınıfını açarak gençlerimizin güzel sanatlar konusunda deneyimli ve eğitimli olarak yetişmesine olanak sağlamayı planlıyorum. Öğrencilerimiz ve velileri açısından önemli olan güvenlik konusunu halletmiş durumdayız, okul önünde uyuşturucu satıcıları ve art niyetli kişilerin oluşmasını önledik. Öğrencilerimize okuluna yakışır bir öğrenci olma ve bunu okul dışında da göstermeleri için çabalıyoruz. Yakında sizlerin destek ve yardımlarınızla okulumuz özel okul, kolej durumuna gelecektir". - BURSA

Kaynak: İHA