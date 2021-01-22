Mudanya'da mübadiller anısına fidan bağışı
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Mudanya'da mübadiller anısına fidan bağışı

22.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:01
Mudanya'da mübadiller anısına fidan bağışı

Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma (GİRİTYA) Derneği, mübadelenin 98. yılı dolayısıyla Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne 25 fidan bağışladı.

Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma (GİRİTYA) Derneği, mübadelenin 98. yılı dolayısıyla Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne 25 fidan bağışladı.

Dernek Başkanı Zehranur Biricik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye yönelik tedbirlerin devam ettiği bir süreçte, anma programını gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek adına fidan bağışında bulunarak, gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Denize karanfil etkinliği yerine göç yollarında ve savaşlarda hayatlarını kaybeden büyüklerin anısını yaşatacak fidanların toprakla buluşmasını sağlayacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Biricik, şunları kaydetti:

"Bu konuda bağışlarıyla bizlere destek olan üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bu yıl pandemi tedbirleri dolayısıyla gelecek kuşaklara nefes olacak orman varlığının artırılmasına yönelik bir sosyal farkındalıkla pekiştirmek istedik. Yüreğimizde derin izler bırakan, yüzlerce insanı aynı duygularla sarıp sarmalayan, kuşaktan kuşağa aktarılan şerefli bir hüzün olan mübadelenin yıldönümünde mübadillerin ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Yapmış, Biricik'e sertifika verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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