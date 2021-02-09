Mudanya'da aşırı soğuklar nedeniyle zeytin ağaçlarında oluşan zararlarla ilgili saha çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mudanya'da aşırı soğuklar nedeniyle zeytin ağaçlarında oluşan zararlarla ilgili saha çalışmaları devam ediyor

09.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:13
Mudanya'da aşırı soğuklar nedeniyle zeytin ağaçlarında oluşan zararlarla ilgili saha çalışmaları devam ediyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yaklaşık 15 bin dönüm alandaki zeytin ağaçlarında aşırı soğuk havalardan dolayı görülen zarara ilişkin incelemelerde bulunuldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yaklaşık 15 bin dönüm alandaki zeytin ağaçlarında aşırı soğuk havalardan dolayı görülen zarara ilişkin incelemelerde bulunuldu.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde zarar gören zeytin bahçelerinde mahalle muhtarları ve çiftçilerle bir araya geldi.

Görüş alışverişinde bulunarak neler yapılabileceğini değerlendiren Işık ve Aygül, çiftçilere yaraları birlikte saracaklarının sözünü verdi.

Ziyarete, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ ile Marmarabirlik'e bağlı 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız da eşlik etti.

Öte yandan, MHP İl Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyeleri Prof. Dr. Birol Taş, Prof. Dr. Hakan Sağırkaya, Bursa Ar-Ge ve Akademik Odalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız ve komisyon üyeleri de üreticileri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Komisyon üyeleri, zeytinde birkaç yıllık verimi etkileyebilecek hasarla ilgili hazırlayacakları raporları ilgili kurumlara ulaştıracaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Leyla Şahin Usta Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Selami Şahin Burcu Biricik Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Erol Bulut Arda Turan Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mudanya'da aşırı soğuklar nedeniyle zeytin ağaçlarında oluşan zararlarla ilgili saha çalışmaları devam ediyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 13:26:13. #1.15#
title