Mudanya'da aşırı soğuklar nedeniyle zeytin ağaçlarında oluşan zararlarla ilgili saha çalışmaları devam ediyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yaklaşık 15 bin dönüm alandaki zeytin ağaçlarında aşırı soğuk havalardan dolayı görülen zarara ilişkin incelemelerde bulunuldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yaklaşık 15 bin dönüm alandaki zeytin ağaçlarında aşırı soğuk havalardan dolayı görülen zarara ilişkin incelemelerde bulunuldu.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde zarar gören zeytin bahçelerinde mahalle muhtarları ve çiftçilerle bir araya geldi.

Görüş alışverişinde bulunarak neler yapılabileceğini değerlendiren Işık ve Aygül, çiftçilere yaraları birlikte saracaklarının sözünü verdi.

Ziyarete, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ ile Marmarabirlik'e bağlı 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız da eşlik etti.

Öte yandan, MHP İl Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyeleri Prof. Dr. Birol Taş, Prof. Dr. Hakan Sağırkaya, Bursa Ar-Ge ve Akademik Odalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız ve komisyon üyeleri de üreticileri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Komisyon üyeleri, zeytinde birkaç yıllık verimi etkileyebilecek hasarla ilgili hazırlayacakları raporları ilgili kurumlara ulaştıracaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi