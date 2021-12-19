Mudanya Artvinliler Derneği unutulan geleneği canlandırdı

Mudanya Artvinliler Derneği, unutulmaya yüz tutan zeytin hasadı sonrası hasat şenliğini yeniden canlandırarak misafirlere ikramlarda bulundu.

Mudanya Güzelyalı'da bulunan Mudanya Artvinliler Derneği, eskiden zeytin hasadı sonrası börek, helva ve çeşitli yiyecek ikramlarında bulunulan hasat şenliği geleneğini canlandırmak amacıyla dernek binasında konuklarına helva ve cağ döner ikramında bulundu. Gerçekleşen ikramlar ve sohbetlerle o günleri yeniden yaşayan Güzelyalılar, "Böyle bir geleneğin olduğu unutmuştuk. Bizlere birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını yeniden yaşatan Artvinliler Derneğine ve başta İbrahim Turan'a teşekkür ederiz" diyerek duygularını dile getirdiler.

Dernek Başkanı Av. İbrahim Turan, "Unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği yeniden yaşatmak ve hatırlatmak istedik. Davetimize gelen konuklarımıza zeytin hasadı sonrası yapılan ikramlardan bahsederek o günlerin yeniden yaşanmasını sağladık. Konuklarımıza cağ döner ve irmik helvası ile çay ikramlarında bulunduk. Bu yıl ilk defa gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik oldukça ilgi gördü. Gelecek yıl derneğimiz faaliyetleri içerisinde bu geleneği festival havasında gerçekleştirmek istiyoruz. Halk oyunları ve yöresel sanatçılarımızı da davet ederek diğer zeytinci köylerine örnek olmak istiyoruz" diyerek katılımcılara teşekkür etti. - BURSA