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Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
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Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı

Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor'un oyuncu kadrosuna Seda Bakan'ın ardından Hakan Kurtaş da katıldı. Yakışıklı oyuncu, dizide Doruk karakterine hayat verecek.

08.07.2020 22:52 | Son Güncelleme: 08.07.2020 23:06

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sezonu erken kapatan Mucize Doktor dizisi, Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Reyting rekortmeni diziye Seda Bakan'ın ardından sürpriz bir isim daha transfer oldu.

HAKAN KURTAŞ, MUCİZE DOKTOR DİZİSİNİN KADROSUNA KATILDI

Son olarak 2018 yılında Çarpışma dizisinde Demir karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan başarılı oyuncu Hakan Kurtaş, Mucize Doktor'un kadrosuna katıldı. Dizide Doruk karakterine verecek olan Hakan Kurtaş, 29. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak. Sürprizli ve zor geçmişiyle ön plana çıkacak Doruk, Berhayat Hastanesi'nde yeni doktor rolünü üstlenecek.

Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı

HAKAN KURTAŞ KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Hakan Kurtaş, 7 Eylül 1988'de İzmir'de doğdu. Annesi iktisatçı, babası ise çocuk doktorudur. Ailesinin 3 oğlundan biridir. Ortaokul yıllarında tiyatroya ilgi duymaya başlayan Kurtaş, lise yıllarında amatör olarak oyunculuk yapmaya başladı. 2010 yılında, DOT Tiyatrosunun "Punk Rock" oyununda yer aldı.Lise eğitimini, Bursa Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı

Üniversite eğitiminden önce tiyatro oyunculuğunun yanı sıra profesyonel spor kulüplerinde basketbolculuk yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olan Kurtaş, müzik ve karikatürle de uğraştı. Babasının "Gırgır" dergisine olan ilgisiyle karikatürler çizmeye başladı. Bir dönem Leman, Uykusuz gibi mizah ve karikatür dergilerinde, karikatürleri yayınladı.

İLK KEZ EZEL DİZİSİNDE ROL ALDI

TV oyunculuğu kariyerine ilk kez 2010 yılında ATV'de yayınlanan "Ezel" dizisinin son bölümünde rol alarak başladı. Sonraki yıl ise "Bir Çocuk Sevdim" adlı dizi filmdeki "Sinan Harmangil" rolüyle popülerlik kazandı. 2012 yılında, ilk kez "Vücut" adlı sinema filmiyle beyaz perdeye adım attı ve ödül aldı. Aynı yıl, sergilediği "Süpernova" adlı tiyatro oyununda, canlandırdığı boksör rolü için uzun bir süre boks eğitimi aldı.2013 yılında, "Bir Aralık" adlı müzik grubunu; arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Cem Tunçer ile birlikte kurdu.

Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı

Hakan Kurtaş, kurdukları müzik grubunda; söz yazarlığı, beste, solistlik ve gitaristlik yaptı. Neredeyse her tür sanat dalında da yetenekleri olan sanatçı Hakan Kurtaş; 1.82 cm boyunda, 71 kilo ve başak burcudur. Şükran Ovalı'dan sonra oyuncu Beril Kayar ile birliktelik yaşayıp ayrıldı.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Ezel (2010-2. Sezonunda-Can Uçar), Bir Çocuk Sevdim (2011-Sinan), A.Ş.K (2013-Kerem), Filinta: Bir Osmanlı Polisiyesi (2014-Sultan Abdülhamid Han), Analar ve Anneler (2015-Murat), Saruhan (2015-İbrahim), Seddülbahir 32 Saat (2015), Dolunay (2017-Deniz), Çarpışma (2018)

Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
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