Mucize Doktor'un final yapmasıyla soluğu tatilde alan Hayal Köseoğlu, bikinili pozlarını paylaştı
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Mucize Doktor'un final yapmasıyla soluğu tatilde alan Hayal Köseoğlu, bikinili pozlarını paylaştı

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu, dizinin final yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Fazla kilolarından rahatsız olmadığını belirterek sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan güzel oyuncu, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor, dün akşam final bölümüyle son kez ekrana geldi. Final bölümünün ardından dizinin güzel oyuncuları Hazal Türesan, Merve Bulut, Hayal Köseoğlu ve Sinem Ünsal hep birlikte tatile gitti.

"YAŞASIN KUSURLAR"

Tatildeki eğlenceli anlarını sosyal medya üzerinden paylaşmayı ihmal etmeyen güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, bikinili pozlarıyla adeta Instagram'ı salladı. Tüm sezonun yorgunluğunu deniz, kum ve güneşle atmaya çalışan Köseoğlu, bikinili pozlarına "Yaşasın kusurlar, yaşasın gamzeler, yaşasın kadın bedeni" notunu ekledi.

Mucize Doktor'un final yapmasıyla soluğu tatilde alan Hayal Köseoğlu, bikinili pozlarını paylaştı

"SEYİRCİLERİMİZE ELVEDA"

Öte yandan diziye dair bir veda notu da yayınlayan Hayal Köseoğlu, "Açicim, bugün biraz duygulu bir günümüz. Vedalaşıyoruz. Bu işin bana kattığı tüm güzel insanlara, tüm kahkahalara, tüm deneyimlere sonsuz teşekkürler. Beraber bir pandemi bile geçirdik. İki sene boyunca acısıyla, tatlısıyla hayatıma ortak olan iş arkadaşlarım, dostlarım iyi ki değdiniz hayatıma. Ekrandan iki sene boyunca, bu özel deneyime ortak olan değerli seyircilerimize de elveda" ifadelerini kullandı.

Mucize Doktor'un final yapmasıyla soluğu tatilde alan Hayal Köseoğlu, bikinili pozlarını paylaştı
Mucize Doktor'un final yapmasıyla soluğu tatilde alan Hayal Köseoğlu, bikinili pozlarını paylaştı
Mucize Doktor'un final yapmasıyla soluğu tatilde alan Hayal Köseoğlu, bikinili pozlarını paylaştı
Mucize Doktor'un final yapmasıyla soluğu tatilde alan Hayal Köseoğlu, bikinili pozlarını paylaştı
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Burak Akdoğan
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