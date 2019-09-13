Mucize Doktor'un Beliz'i Hazal Türesan kimdir, kaç yaşındadır?

13.09.2019 10:14

Fox TV'nin yeni dizisi Mucize Doktor ilk bölümü diziseverler ile buluştu. İzleyicilerin merakla izlediği dizi, dün akşamın en çok konuşulan konularından biri oldu. Sosyal medyada diziye dair birçok yorum yapıldı. Dizide Beliz karakterini canlandıran Hazal Türesan da dikkat çeken isimlerden biri. Hazal Türesan kimdir, kaç yaşında, hangi dizi, filmlerde oynadı şeklinde aramalar yapıldı. İşte Hazal Türesan hakkında merak edilenler...

HAZAL TÜRESAN KİMDİR?

Hazal Türesan, 7 Mayıs 1985'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Bir çok tiyatro oyununda yer alan güzel oyuncu Unutma Beni dizisi ile kariyerine adım attı.

Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Nazan Kesal ve Deniz Baysal ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol almakta Yasemin karakterini canlandırdı.

Hazal Türesan Blu Tv'de yayınlanan Türkiye'nin ilk vampir dizisiYaşamayanlar'ın başrollerinde Elçin Sangu, Birkan Sokullu, Kerem Bursin, Selma Ergeç ve Nilperi Şahinkaya gibi oyuncuların paylaştığı dizide Yisa karakterini canlandırdı.

Fox TV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden olan, Good Doctor uyarlaması Mucize Doktor' adlı dizide Beliz karakterine can veriyor. Ayrıca seslendirme sanatçılığı da yapmaktadır. Reklam filmler için seslendirmeleri bulunmaktadır.

Rol Aldığı Diziler:

Mucize Doktor (Beliz, 2019)

Yaşamayanlar (Yisa, TV Dizisi 2018)

Fazilet Hanım ve Kızları (Yasemin, TV Dizisi, 2017-2018)

Tatlı İntikam (TV Dizisi, 2 Sezon, Başak, 2016)

Kara Para Aşk (TV Dizisi, 2 Sezon, Aslı Denizer, 2014)

Yeniden Başla (Helen, TV Dizisi, 2011)

Unutma Beni (TV Dizisi, 8 Sezon, Azra, 2008-2015)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle (2019)

Sol Şerit (Zeynep, 2015)

Bir Don Juan Öldürmek (2014)