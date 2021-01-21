Mucize Doktor 'Ferman Eryiğit' kimdir? Onur Tuna kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Mucize Doktor dizisinde Ferman Eryiğit karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Mucize Doktor dizisi Ferman Eryiğit kimdir, gerçek adı nedir? Onur Tuna kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Mucize Doktor Ferman Eryiğit karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri FOX TV'de izleyiciler karşısına çıkan Mucize Doktor dizisinin karakterleri merak ediliyor. Mucize Doktor oyuncularından birisi olan Ferman Eryiğit kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ferman Eryiğit (Onur Tuna) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Mucize Doktor Ferman Eryiğit (Onur Tuna) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

MUCİZA DOKTOR FERMAN ERYİĞİT KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Mucize Doktor dizisinde Ferman Eryiğit karakterini "Onur Tuna" canlandırmaktadır.

ONUR TUNA KİMDİR?

Onur Tuna (d. 2 Temmuz 1985, Çanakkale), Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu.

Filinta ve Bi Küçük Eylül Meselesi adlı yapımlarla adını duyuran Onur Tuna'nın; ailesi aslen Selanik göçmeni olup babasıyla abisi matematik öğretmenidir.

1.97 cm boyundaki oyuncu, lisanslı basketbol, voleybol, masa tenisi ve futbol oynamıştır. 15 yaşında lisanslı basketbolcu olarak Bursa Oyak Renault'a transfer oldu ve dolayısıyla Bursa Erkek Lisesi'nde okudu. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisansını tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda bir yıl Sanat Müziği Ses Eğitimine devam etti. Tiyatro sahnesine ilk kez, altı yaşında İbiş'i oynayarak çıkan ve üniversite yıllarında eş zamanlı olarak tiyatro oyunlarında yer almaya devam eden oyuncu, İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde 2,5 yıl oyunculuk eğitimi aldı ve Neşe Erberk Ajans'ta 4 yıl fotomodellik yaptı.

İstanbul'a geldiğinde ise Üç Mota Ümit Çırak'la, Rodin'in Heykelleri metodunu öğreten Ayla Algan'la bir yıl, sekiz ay Craft Tiyatro gibi özel tiyatrolarda ve son olarak Yasak Elma dizisindeki Alihan Taşdemir karakteri için Saim Güveloğlu ile metod ve kamera önü oyunculuğu çalıştı.

14 yaşından beri müzikle de ilgilenen sanatçı, nota ve ses eğitimi almayı da ihmal etmedi; gitar ve piyano çalan, besteler yapan, kendine ait müzik stüdyosu da bulunan, dört duvar arası müzisyeni Tuna, sözü ve bestesi kendisine ait, 4 şarkıdan oluşan ilk EP albümü Uzay Misali yle digital platformlarda 22 Haziran 2018 tarihinde yerini aldı. İlk albümünde yer alan Korkmadım ve Ben Özlerim şarkıları, Yasak Elma dizisinde de yayınlandı. Şu sıralar, yine sözü ve bestesi kendisine ait, tek şarkıdan oluşan ikinci Single albümü Yangın Yeri'yle 22 Kasım 2019 tarihinde, tüm digital platformlarda yerini almaya hazırlanıyor.

2011, Hayat Devam Ediyor dizisiyle oyunculuk hayatına adım atan oyuncu, sürecinde Cesur Yürek dizisi, Ağır Romantik filmi, Yadel Uzun'un sanatsal kısa filmi "Kir" ve günümüzde FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2011-2012 : Hayat Devam Ediyor : Siraç Bakırcı : Oyuncu

2013 : Huzur Sokağı : Ali Taner Atahan : Oyuncu

2014-2016 : Filinta : Filinta Mustafa : Başrol Oyuncusu

2016-2017 : Cesur Yürek : Ömer Korkmaz : Başrol Oyuncusu

2018-2019 : Yasak Elma : Alihan Taşdemir : Başrol Oyuncusu

2019- : Mucize Doktor : Ferman Eryiğit : Başrol Oyuncusu