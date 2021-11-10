MStar Kapandı mı? – Joygame MStar Hakkında Her Şey

Joygame'nin sevilen dans oyunu MStar kapandı mı? Çevrimiçi dans ve simülasyon oyununun sunucuları aktif durumda mı?

MStar 2012 yılında Türkiye'de aktif hale geldi ve kısa sürede büyük bir oyuncu kitlesi kazandı. Güncel şarkılar eşliğinde oyuncuları dans pistine davet eden yapım, uzun bir süre boyunca sevilen çevrimiçi Oyunlar arasında yer aldı. Oyuncuların kendi karakterlerini oluşturduğu ve diledikleri kıyafetleri giydirebildiği oyun, doğru zamanda doğru tuşa basma sistemiyle işliyordu.

Pekala yıllarca oynanan oyun hala erişime açık mı?

MStar Kapandı mı?

Geniş oyuncu kitlesi ve keyifli oynanış deneyimine rağmen MStar, 2019 yılının ağustos ayında erişime tamamen kapandı. Geliştirici stüdyonun resmi desteği kesmesiyle beraber kapanan yapımın Türkiye'deki sunucuları da kapanmış oldu.

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Oyuncular sevilen çok oyunculu dans oyununda tek, çift ya da grupla birlikte dans edebiliyordu. Karakterlerin oyuncunun doğru yön tuşlarına basmasıyla etkileyici hareketler sergilediği oyun ülkemizde de birçok oyuncunun beğenisini kazandı.

Özellikle dans kapışmaları moduyla 2v2 ya da 3v3 takımlarda yer almak ve sevilen şarkılarla dans etmek oldukça keyifliydi. Nurien tarafından geliştirilen ve Garena tarafından yayımlanan oyunun orijinal çıkışını ise 2009 yılında gerçekleştirdi.

Oyunun Güney Kore Sunucuları Hala Aktif

Diğer yandan sevilen oyunun Kore'de ikamet eden oyuncuların erişimine açık olduğunu belirtelim. Fakat kaydolmak için Güney Kore kayıtlı bir telefon numaranızın bulunması gerekiyor. Kayıt olmayı başarmanız halinde bile çeşitli bağlantı sorunları yaşamanız mümkün. Buna rağmen şansınızı denemek istiyorsanız arama motoruna "MStar naver" ya da "MStar netmarble kr" yazabilir ve ulaşacağınız internet sitelerine kayıt olmayı deneyebilirsiniz.

Geliştirici ise 2008 yılında 15 milyon dolar değerinde yatırım almış ve hacmini bir hayli büyütmüştü. Runway ve QuizStar gibi projelere de sahip olan Nurien'in şu anki durumu ise belirsizliğini koruyor. Güney Kore merkezli geliştirici firmanın MStar'ı geri döndürme gibi bir niyeti olmadığı tahmin ediliyor.

MStar kapandı mı sorusunun cevabını bu yazımızda cevaplandırdık. Benzer bir dans oyunu arıyorsanız Touch Online gibi yapımlara göz atabilirsiniz. Eğer dans simülasyonundan çok daha geniş kapsamlı bir deneyim edinmek istiyorsanız Second Life adlı oyuna da bir şans verebilirsiniz.

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