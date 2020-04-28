Afrin'de 40 kişinin öldüğü PKK saldırısında hayatını kaybedenlerden görüntülendi
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Afrin'de 40 kişinin öldüğü PKK saldırısında hayatını kaybedenlerden görüntülendi

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ölen sivillerin sayısı 40'a yükselirken, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği değerlendiriyor. Saldırı sonrası patlama alanı yerel halk tarafından görüntülendi. Patlamada büyük hasar meydana gelirken ölenlerin cesetlerinin yandığı kameralara yansıdı.

Afrin'de 40 kişinin öldüğü PKK saldırısında hayatını kaybedenlerden görüntülendi
28.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:00

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi. Saldırıda ölen sivillerin sayısı 40'a yükselirken, 47 sivil de yaralandı. Yaralılar Afrin merkezindeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

PATLAMA BÜYÜK HASARA YOL AÇTI

Patlama sonucu çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yol üzerindeki birçok araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

MSB AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği saldırıda ilk belirlemelere göre 11'i çocuk 40 kişinin öldüğünü, 47 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın, terör örgütü PKK/YPG tarafından Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu Caddesi'nde, bomba yüklü yakıt tankeri ile düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi: "İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin'de yine masum sivilleri hedef aldı. Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen teröristler, ilk belirlemelere göre 11'i çocuk 40 masum sivili katletti, 47 sivili de yaraladı."

PATLAMA ALANI GÖRÜNTÜLENDİ

Terör örgütünün düzenlediği saldırı sonrası patlama alanı halk tarafından görüntülendi. Patlama alanında çok sayıda binada hasar meydana gelirken ölenlerin cesetlerinin yandığı kameralara yansıdı.

Afrin'de 40 kişinin öldüğü PKK saldırısının ardından patlama yeri görüntülendi
Afrin'de 40 kişinin öldüğü PKK saldırısının ardından patlama yeri görüntülendi
Afrin'de 40 kişinin öldüğü PKK saldırısının ardından patlama yeri görüntülendi
Afrin'de 40 kişinin öldüğü PKK saldırısının ardından patlama yeri görüntülendi
Afrin'de 40 kişinin öldüğü PKK saldırısında hayatını kaybedenlerden görüntülendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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