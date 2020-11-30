METİ ve PMKİ timleri, Azerbaycan ordusuna destek sağlamaya başladı
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METİ ve PMKİ timleri, Azerbaycan ordusuna destek sağlamaya başladı

30.11.2020 18:05 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:57
METİ ve PMKİ timleri, Azerbaycan ordusuna destek sağlamaya başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha ve Patlayıcı Madde Keşif ve İmha timlerinin Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde Azerbaycan Ordusu'na destek sağlamaya başladığını açıkladı.

Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde Azerbaycan Ordusu'na Türkiye, destek sağlamaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) ve Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ) timleri Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek.

KARDEŞ ÜLKEYE DESTEK

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu'na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek" denildi.

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METİ ve PMKİ timleri, Azerbaycan ordusuna destek sağlamaya başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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