Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti TSK tarafından Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komandolar sınır ötesine geçti. Öte yandan, başarıyla devam eden harekatta çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçtiğini bildirdi.

KOMANDOLAR SINIR ÖTESİNE GEÇTİ

MSB'nin Twitter hesabından, "Zordur komando olmak. Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kilogramlık yük. Kahraman komandolarımız, dün akşam 40 kilogramlık çantalarının hazırlıklarını yaparak Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti." paylaşımında bulunuldu.

Paylaşımda, komandoların operasyon öncesi yaptıkları hazırlıklar ve söyledikleri marşların da yer aldığı bir videoya yer verildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir başka paylaşımda, "Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet RPG-7 roketatar ve mühimmatı, 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet EYP ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek imha edildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA