Motosikletten düşen 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Motosikletten düşen 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

Motosikletten düşen 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
09.08.2020 16:58 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:05

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda gece yarsısı meydana gelen tek taraflı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza sabaha karşı saat 04: 15 sıralarında Emecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 20 yaşındaki Mustafa Daban, 48 AAY 467 plakalı motosikleti ile Datça Emecik Mahallesinden Marmaris istikametine doğru seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Ağır yaralı olarak Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç burada sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile kaza mahallinde inceleme yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri, kazanın olduğu bölgede motosikletin kaydıktan sonra düştüğünü tespit etti. Normal seyir durumunda kaza riskinin az olduğu bölgede meydana gelen kazada motosiklet sürücüsünün alkollü olup olmadığının bakılacağı ve dosya üzerinde tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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