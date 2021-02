Motosikletli kuryeler, 'duyarlı' olunmasını istiyor

PANDEMİ döneminde paket servis hizmetinin artmasıyla motosikletli kuryelerin iş yoğunluğu da arttı. Yemek sipariş sitelerinde kullanılan hız limiti ve puanlama sisteminin kuryeleri hız yapmaya ittiğini öne süren İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, "Her ay en az 3-4 ölümlü kaza haberi alıyoruz. Kazalar hıza bağlı meydana geliyor. Bize karşı duyarlı olunsun, biz de hız limitinin olmadığı bir sistemde çalışalım" dedi.

İnternet üzerinden alışverişlere market ve yemek siparişlerinin de artarak eklenmesiyle motosiklet kullanımı arttı. Bununla orantılı olarak motosikletli kuryelerin karıştığı kazalarda da artış ortaya çıktı. Sıklıkla gelen ölüm haberleriyle sarsıldıklarını dile getiren İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, "Daha kaç can vereceğiz? Ölümden korkmadan işimizi yapmak istiyoruz" dedi. Paketi hızlı götürmek ve geç kalmamak için hız yaptıklarını kaydeden Akgül, "Son aldığımız habere göre motosikletli kurye arkadaşlardan biri bariyerlere çarpmış ve üzerinden araba geçmiş. Tamamıyla hızdan kaynaklanan bir kaza yaşanmış. Notların altında 'hızlı gelsin' mesajını görünce kurye işten çıkarılma korkusuyla üzerinde baskı hissediyor ve geç kalma korkusuyla paketi hızlı götürüyor. İstemeden de olsa ölümlü kazalar yaşanıyor. Son kaza bizi alt üst etti. 22 yaşında gencecik bir arkadaşımızı kaybettik. Şu anda ölümler o kadar fazla ki isimlerini dahi bilemiyoruz. Bir çözüm istiyoruz. Kısıtlamalar olmasa biz kontak kapatmalara gideceğiz. Gencecik kuryeler vefat ediyor. Her gün birilerinin kazada yaralandığı haberini alıyoruz. Biz çok yorulduk. Hızlıca çözüm bulunsun. Hız limiti ve puanlama sistemi kaldırılsın. Gerekirse Türkiye çapında iş bırakacağız" diye konuştu.

Kazaların hıza bağlı meydana geldiğini öne süren Akgül, şunları söyledi: "Her ay en az 3-4 ölümlü kaza haber i alıyoruz. Kazalar hıza bağlı meydana geliyor. Bize karşı duyarlı olunsun. Biz de hız limitinin olmadığı bir sistemde çalışalım. Arkadaşlarımızı kaybetmekten üzüntü duyuyoruz. Türkiye çapında bize ihtiyaç var. Ama bizim ölmemizi isteyenler de var. Halkın bize karşı duyarlı olmasını istiyoruz. Eğer yapabiliyorlarsa vatandaşlar, evde yemeklerini yapsınlar. Yarım saatte yapabilecekler mi? Biz 35 dakikada siparişi getirdiğimizde bize tepki göstermek yerine bir teşekkür edip güler yüz göstersinler. Bize karşı duyarlı olunsun biz de hız limitinin olmadığı bir sistemde çalışalım."İŞİNİ SEVEREK YAPIYOREvli ve 3 çocuk annesi Halime İbar (38), 8 yıldır kurye olarak çalıştığını anlatarak, "Müşteriye hizmet ediyoruz. Bu hizmeti hızlı sürede bekliyorlar. Yavaş gitme gibi bir lüksümüz yok. Çünkü not alıyoruz. Hız limitini düşük verdiğimizde iş yeriyle sorun yaşıyoruz. Yemeğin hazırlık ve servis süresi var. Kadın olarak bir zorluk yaşamıyorum. Severek yaptıktan sonra sorun olmuyor. Motosiklette kendime güveniyorum. Ama trafikteki sürücüler motosikletlileri saymıyor. Bir müşteriye gittiğimde şaşıranlar oluyor. Erkek beklerken kadın görmek hoşlarına gidiyor. Ama bizim isteğimiz aşırı hız puanlaması yapmayın. Üç paket alıyoruz ve yetiştirmek zorundayız. Bu durumda kaza oranları artıyor" dedi.'BİR ADRESE 4 KEZ GİTTİĞİMİZ OLUYOR'Yaklaşık 10 yıldır motosikletli kurye olarak çalıştığını ifade eden Murat Süvari (43) de kuryeliğin riskli bir iş olduğunu belirterek, "Soğuk, karlı ve yağmurlu havalarda risk artıyor. Benim de 15 yaşında bir oğlum var. Müşteriler aceleci olmasın. Bizim de taşıdığımız bir can. Ölüm haberler i bizi üzüyor. Ailelerine Allah sabır versin. Otoyollarda kuryelere yol vermeyen taksi şoförleri var" diye konuştu.

Kurye Burhan İbar ise, "Müşteriler gereksiz sipariş veriyor. Yanlış bilgi nedeniyle bir adrese aynı gün içinde 4 kez gittiğimiz oluyor. Sipariş verirken dalga geçmesinler. Biz de geçim derdindeyiz. Ben iş yeri sahibiyim. Dört çocuğum var. Yanımda çalışan personel var. Kuryelerin biraz daha yavaş gitmesi lazım. Puanlama kaldırılsın. Devlet de müdahale edebilir. Günümüzde pakete ağırlık verildiği için iş yoğunluğu ve rekabet arttı. Puanlama önemli olduğu için kuryeler acele etmek zorunda kalıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra UÇKAÇ