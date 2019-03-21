Motosikletlerde Ötv İndirimini 3 Ay Uzattık"

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, "Motosiklet sektöründe bir daralma vardı. Maliye Bakanlığından bir talepte bulunduk, bu da kabul gördü. Motosikletlerde ÖTV indirimini sıfıra indirdiler. Cumhurbaşkanımızın bugün imzası ve onayıyla bunu 3 ay uzattık." dedi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezinde, AK Parti Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin tarafından düzenlenen, "Motosiklet ve Bisikletçilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu konferansa katılan Sofuoğlu, Türkiye'de sporun çeşitli dallarına devletin çok ciddi yatırımlar yaptığını söyledi.

Sofuoğlu, son 15 yılda her şehirde futbol sahaları, stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları gibi çeşitli tesisler yapıldığını aktararak, "Ama motor sporları tesisi ise yapılmadı. Düzce'de ben bir proje başlattım. Bir noktaya getirdik. Milletvekilliği süreci başlayınca orası ile çok fazla ilgilenemedim. Allah'ın izniyle bu projenin tamamlanmasını sağlayacağım. Asıl amaç Düzce'nin Türkiye'ye örnek olması." diye konuştu.

Otomobil ve motosiklet tutkunu olan sürücülerin dikkatli olmalarını, özellikle motosiklet kazalarının ölümle sonuçlanabileceğini hatırlatan Sofuoğlu, Sakarya'ya bağlı Akyazı ilçesinde motosiklet tutkunları için kendi imkanlarıyla yaptığı pistlerin Ereğli ilçesinde de yapılmasını önerdi.

Kenan Sofuoğlu, uzun yıllar yurt dışında yaşadığını, son dönemlerde Türkiye'nin dünyanın önemli ülkelerinden biri haline geldiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ülkeye yaptığı hizmet apaçık ortadadır. Türkiye'de iken bazı şeyleri göremiyorsunuz, yurt dışında vakit geçirince görüyorsunuz. Son 15-16 yılda Türkiye'de büyük değişiklikler var. Benim milletvekilliğini kabul etme sebeplerinden biri bu. Cumhurbaşkanımız bu ülkeye hayatını koydu. Bu ülkeyi daha iyi yerlere getirebilmek daha iyi imkanlarda yaşamamızı sağlamak için. Ben de kendime dedim ki, 'Bu görevi, ona vefa borcu olarak kabul edeceğim. Ülkemde faydalı olmaya çalışacağım."

- "Motosikletlerde ÖTV indirimini 3 ay uzattık"

Motor dünyasının "katil bariyer" olarak nitelendirdiği yol kenarlarındaki sistemlerin, kaza anında sürücülere zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi için başlatılan çalışmalara atıfta bulunan Sofuoğlu, "Bariyerlerle ilgili yatırımlar yapmamız gerekiyor. Örnek belediyeler var. Karayolları Genel Müdürlüğü onlara ait bölgelerde bunu yapıyor. Bu kadar güzel yollarımız var. Gençlerimizin hayatını yollarda kaybetmesi benim en büyük korkularımdan biri. Tehlikeli yerler var. Trafikte kaza yaptığınız zaman hayatı kaybetmeniz çok mümkün motosiklette. Yolları daha güvenli hale getirmek elimizde." şeklinde konuştu.

Motosiklet ve ticari araçlardaki ÖTV ile KDV indirimlerinin sürelerinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla uzatıldığını aktaran Sofuoğlu, "Motosiklet sektöründe bir daralma vardı. Maliye Bakanlığından bir talepte bulunduk, bu da kabul gördü. Motosikletlerde ÖTV indirimini sıfıra indirdiler. Cumhurbaşkanımızın bugün imzası ve onayıyla bunu 3 ay uzattık." ifadesini kullandı.

Erol Şahin de seçilmesi durumunda ilçede motosiklet festivali düzenleyeceklerini kaydetti.

Ereğli Motosiklet Kulübü Başkanı Birol Bektaş, motosiklet sürücülerinin sorunlarına ait dosyayı Sofuoğlu'na teslim etti.

Bu arada konferansa katılan vatandaşlar, etkinliğin ardından Sofuoğlu ile fotoğraf çektirebilmek için kuyruk oluşturdu.

Kaynak: AA