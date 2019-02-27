Motosiklet Tutkunları Tosun'a Tam Destek

Bodrum'da faaliyet gösteren motosiklet kulüplerinin temsilcileri ve üyeleri ile motosiklet tutkunları, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun ile bir araya gelerek taleplerini iletti.

Bodrum Halikarnas Motor Sporları Kulübü tarafından Kule Rock City adlı mekanda düzenlenen toplantıya çok sayıda motosiklet tutkunu katıldı. Toplantıda motosiklet tutkunlarının ilçedeki park sorunu, yollar ve motor sporlarının gelişmesi için neler yapılabileceği gibi konulardaki taleplerini dinleyen Mehmet Tosun, yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, göreve geldiği takdirde çözüm noktasında gereken çalışmaları hızla yapacaklarını ifade etti.

Toplantının başında bir konuşma yapan İYİ Parti Bodrum Belediye Meclis Üyesi Adayı ve Bodrum Motosiklet Kulübü Başkanı Atilla Serttaş, Bodrum'da motor sporları ile ilgili uluslararası organizasyonlar düzenlediklerini belirterek şunları söyledi:

"Bodrum'da bir tane bile motosiklet parkımız yok. Şu anda bile arkadaşlarımızın çoğu motorlarını sağa sola bıraktılar. Çoğu otoparka da sokmuyorlar. Bu kadar büyük yarışlar organize etmemize rağmen resmi bir pistimiz hala Bodrum'da mevcut değil. İdare edilen bir pistimiz var. Ormanın mı, belediyenin mi belli olmayan bir pist. İdareyle yaptığımız bu yarış pistinin içinde bir tuvaletimiz bile yok" dedi.

Bodrum'da bisiklet ve motosiklet kullanımının daha da yaygınlaşmasına ve bu araçlara uygun yol ve park düzenlemelerine özel bir çaba sarfedeceklerini belirten Tosun, Bodrum'un motor sporlarına uygun bir piste de ihtiyacı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu;

"Bu yarış organizasyonları ile de turizmi hareketlendirmemiz lazım. Göreve geldiğimiz anda bunları planlayıp, parkuru yapacağız. Belki bir değil birkaç noktada da bu yarışları yapabilecek bir noktaya geleceğiz. Motor kullanan, bisiklet kullanan vatandaşlarımızın yanında olacağız. Çünkü siz sürdürülebilir yaşamı savunan, doğaya çevreye zarar vermeyen arkadaşlarımızsınız. Ben bunu çok önemsiyorum, elimden gelen her türlü desteği yapacağım. Bodrum'da motosiklet parkları ile ilgili ciddi sorun var. Sadece motosiklet değil, bisikletlerle ilgili de sorunlar var. Bir defa yeni planladığımız yolların tamamını öncelikle yaya, bisiklet ve motosiklet kullanımını düşünerek planlayacağız. Özellikle Torba-Yalıkavak arasındaki yolu bu şekilde planlamayı düşünüyoruz. Orası Büyükşehirin görev alanında ama hazırlayacağımız projeyle, öneri getirmek suretiyle yeni yol düzenlemeleri bu şekilde planlamamız lazım. Trafik tescildeki verilere göre 30 binin üzerinde motosiklet bulunan bir şehirde motosiklet yolu yok, bisiklet yolu yok. Bunlarla ilgili çalışacağız. Bunlar aynı zamanda çağdaş, modern kent olmanın, daha iyi yaşamanın kuralları. Bu eksiğimizi göreve gelirsek en kısa zamanda tamamlayacağız. Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız. Kendimizi milletten ve kurumlardan büyük görmeyeceğiz. Bodrum hepimizin" dedi.

Kızılağaç'taki yarış parkuru ilgili talepler üzerine de konuşan Mehmet Tosun, "Ormanlık alanlardaki tahsisin tamamı Gençlik Spor İl Müdürlüğünden olmakta. Yani Orman Bakanlığı kanunen ne Bodrum Belediyesi'ne, ne de sizin kulübünüze doğrudan tahsis yapamıyor. Onun için orası ile ilgili planımızı projemizi hazırlayacağız. Bir orman mühendisi ve belediye görevlileri bu işlemin altyapısını hazırlayacak. Orman Bakanlığından Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne, oradan da mümkünse size, mümkün değilse de Belediyeye tahsis ettikten sonra bir an önce eksikliklerini tamamlayıp 1-2 yıl içerisinde derli toplu, standartlara uygun bir parkurda yarışlarımız düzenlenecek. Bu konuda süreci doğru bir şekilde yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun ve motor tutkunları toplantı sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA