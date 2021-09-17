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Motosiklet sürücülerine ceza yerine kask

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Motosiklet sürücülerine ceza yerine kask Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ekipleri, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ile birlikte motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimi gerçekleştirdi.

Motosiklet sürücülerine ceza yerine kask

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ekipleri, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ile birlikte motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde motosiklet sürücülerine kask takmaları için ilk kez ceza yazılmadı kask takma sözü alınarak kask hediye edildi.

Kozan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Çimen, Trafik Büro Amiri Ergün Yavuz, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Adem Saygılı, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Faruk Yiğenoğlu'nun katılımıyla kask denetimi gerçekleştirildi. İlk motosiklet sürücüsünü Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam durdururken sürücünün kasksız olmasının hayatına mal olabileceği anlatıldı.

Kaymakamı Gürçam, yaptığı açıklamada, "Bir kask bir hayat projesini ilçemizde de uyguladık. Trafik kuralları gereği her motosiklet sürücümüzün kask takması gerekiyor. İlçemizde en haraketli noktada farkındalık oluşturmak bilinçlendirme çalışması yapmak için motosiklet sürücülerimize kask takma sözü alarak kasklarını hediye ettik. Motosiklet kazalarında normal araç içinde olanlardan çok daha fazla ve ölüm oranlarında motosiklet 16 kat fazla bir risk taşıyor. Bir kask bir hayat projemiz ile motosiklet sürücülerimizin kask takmasını istiyoruz ve duyarlılığa davet ediyoruz" dedi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak'da motosiklet sürücüsüne kask güvenliğini anlatarak bu kez cezai işlem uygulamayacaklarını söyledi. Büyükatak, kask takma sözü aldığı sürücüye hediye ettiği kaskı taktı.

Kasksız yakalanan sürücüler ise kask takma sözü vererek emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Motosiklet sürücüsü Mehmet Avcı, 10 yıldır motosiklet kullandığını ancak gençlerin kurallara dikkat etmediğini söyledi.

Motosiklet sürücülerine ceza yerine kask

Motosiklet sürücülerine ceza yerine kask

Motosiklet sürücülerine ceza yerine kask

Motosiklet sürücülerine ceza yerine kask
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