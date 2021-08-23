Motorcular festival öncesi Erciyes Dağını ağaçlandırdı

Kayseri'nin en önemli turizm bölgelerinden olan Erciyes Dağı'nda 26-30 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan 4. Kayseri Erciyes Motosiklet Festivali öncesi motosiklet tutkunları festivalin gerçekleştirileceği alanı ağaçlandırdı.

Kayseri'nin en önemli turizm bölgelerinden olan Erciyes Dağı'nda 26-30 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan 4. Kayseri Erciyes Motosiklet Festivali öncesi motosiklet tutkunları festivalin gerçekleştirileceği alanı ağaçlandırdı.

Erciyes Tekir Yaylası Kamp Alanı'nda gerçekleştirilecek festival öncesi alanı yeşillendirmeyi amaçlayan motosikletçiler, festivalin gerçekleştirileceği alana 300 adet fidan dikti. Yakın zamanda ülkemizde meydana gelen orman yangınlarından dolayı böyle bir sosyal sorumluluk projesi üstlendiklerini ve bu projenin başkalarına da örnek olmasını temenni ettiklerini söyleyen motosikletçi Gökhan Ramazanoğulları, "Bu etkinliğimizin amacı; Türkiye'mizde akciğerleri ormanlarımızın yanması ve büyük zayiatlar vermemizden dolayı bir sosyal sorumluluk projesi adı altında festival bölgesine 300 tane fidan getirdik. Bugün çocuklarımızla birlikte bu güzel alana 300 tane fidanımızı dikeceğiz. Bu bizim yapmış olduğumuzu etkinliğin diğer kulüplere, diğer sosyal sorumluluk projesi yapmak isteyen insanlara da bir örnek niteliğinde bugün diktiğimiz 300 fidan neden bin 500 olmasın diyerek yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Motosikletçi Hakan İvdumlu ise, "Bugün Erciyes A.Ş.'nin de organizasyonu ile Tekir Yaylasında buluşmuş durumdayız. Burada bir araya gelmemizin amacı, memleketimizde yaşanan sıkıntılı orman yangınları ve sel felaketlerinden sonra sosyal sorumluluk projesi adı altında fidan dikmek. Güzel bir etkinlik yapıyoruz. Erciyes dağımızı yeşillendiriyoruz. Umarın diğer sosyal sorumluluk sahibi gruplar ve kulüpler bu işin arkasından gelirler. 4.'sü düzenlenen Erciyes Motofeste gökyüzüne en yakın 2 bin 200 rakımdaki motofest arifesinde bu işi yaparak, arkamızdan gelecek olan insanlara da bir nebze olsun mesaj verme kaygımız var. Umarım önümüzdeki yıllarda Erciyes Dağını çok daha yeşil, çok daha güzel göreceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı