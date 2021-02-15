Mostar'da belediye başkanlığına Hırvat aday Mario Kordic seçildi

Bosna Hersek'in Mostar kentinde 12 yıl sonra ilk kez yapılan yerel seçimin ardından şehrin yeni belediye başkanı Hırvat aday Mario Kordic oldu.

Bosna Hersek'in Mostar kentinde 12 yıl sonra ilk kez yapılan yerel seçimin ardından şehrin yeni belediye başkanı Hırvat aday Mario Kordic oldu.

Mostar'da 20 Aralık 2020'de yapılan yerel seçimde belirlenen şehir konseyi üyeleri, bugünkü 3. tur oylamasında şehrin yeni belediye başkanını seçti.

Geçen haftalarda yapılan 1. ve 2. turlarda hiçbir aday belediye başkanlığı için gereken 3'te 2'lik çoğunluğu sağlayamazken bugünkü 3. tur oylamasında Mostar Koalisyonu'nun Boşnak adayı Zlatko Guzin ile Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ BIH) adayı Mario Kordic yarıştı.

Kordic, yapılan oylamada 35 şehir konseyi üyesinin 17'sinin desteğini alarak Mostar'ın yeni belediye başkanı seçildi. Boşnak aday Guzin 16 oy alırken 2 üyenin oyu da geçersiz sayıldı.

Seçimin ardından yemin ederek görevine resmen başlayan Kordic, 4 yıl boyunca kentin beyni olacağını ancak bu süreçte şehir konseyi üyelerinden de öneri ve eleştirileri ile kendisine yardımcı olmalarını beklediğini söyledi.

Mostar'ın örnek bir kent olması için elinden geleni yapacağını kaydeden Kordic, "Yarından itibaren önümüzde olan çevrelere ulaşmak için faaliyetlere başlıyoruz. Hepinizin yardımını bekliyorum." dedi.

Şehrin yeni belediye başkanını tebrik eden Guzin de "Gerçek bir derbide gibi yarıştık. Biri kaybetmek zorundaydı. Bundan sonraki süreçte kendisine yürekten başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

12 yıl sonra ilk seçim

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın ardından 6 belediyeye bölünen Mostar, bu şekilde yönetiliyordu. Şehirdeki bölünmüşlüğü sonlandırmak üzere dönemin Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Paddy Ashdown tarafından 2004'te hazırlanan Mostar Statüsü ile şehir tek belediye haline getirildi.

Yeni statüye göre, icranın başı belediye başkanı, yasama organı ise şehir konseyi oldu. Ancak bu düzenlemenin, Hırvatların karşı çıkması nedeniyle onaylanamaması şehirdeki birçok konunun "kilitlenmesine" neden oldu. Mostar'da şehir statüsüyle ilgili sorun yüzünden 2008'den beri yerel seçim yapılamadı.

Haziran 2020'de siyasi partilerin sağladığı anlaşma sonucu Mostar şehri 6 seçim bölgesine ayrılırken seçimlere bu bölgelerden 6 liste ve bir ortak listeyle gidilmesi kararlaştırıldı.

Aralık 2020'de yapılan seçimde şehir konseyi üyeliğine HDZ BIH'nin 13, Mostar Koalisyonu'nun 12, Bosna Hersek Bloku'nun 6, Hırvat Cumhuriyet Partisinin 3 ve Sırp ittifakının 1 adayı seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija